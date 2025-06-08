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رياضة

ألكاراز يهزم سينر ويفوز ببطولة فرنسا المفتوحة

Lebanon 24
08-06-2025 | 15:30
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دافع الإسباني كارلوس ألكاراز عن لقب بطل فرنسا المفتوحة للتنس بعدما قلب تأخره بمجموعتين ليفوز 4-6 و6-7 و6-4 و7-6 و7-6 على الإيطالي يانيك سينر في النهائي يوم الأحد.
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واستغرقت المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب فيليب شاترييه نحو خمس ساعات ونصف.

وبهذا يحقق ألكاراز لقبه الثاني تواليا في البطولة القامة على الملاعب الرملية والخامس في البطولات الأربع الكبرى بعدما توج بطلا لويمبلدون عامي 2023 و2024 وفاز في أميركا المفتوحة بباكورة ألقابه الكبرى في 2022. (العربية)
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