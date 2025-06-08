ألكاراز يهزم سينر ويفوز ببطولة فرنسا المفتوحة

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دافع الإسباني عن لقب بطل المفتوحة للتنس بعدما قلب تأخره بمجموعتين ليفوز 4-6 و6-7 و6-4 و7-6 و7-6 على في النهائي .واستغرقت المباراة النهائية التي أقيمت على نحو خمس ساعات ونصف.وبهذا يحقق ألكاراز لقبه الثاني تواليا في البطولة القامة على الملاعب والخامس في الكبرى بعدما توج بطلا لويمبلدون عامي 2023 و2024 وفاز في أميركا المفتوحة بباكورة ألقابه الكبرى في 2022. (العربية)