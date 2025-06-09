تمرد وشروط للعودة.. ليفاندوفسكي يعلن مقاطعة منتخب بولندا

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في خطوة مفاجئة هزّت الأوساط الرياضية البولندية، أعلن مهاجم وهدافه البارز ليفاندوفسكي، الأحد، أنه سيبتعد عن تمثيل منتخب بلاده "طالما بقي المدرب الحالي ميخال بروبييرش في منصبه".وقال ليفاندوفسكي (36 عامًا)، الذي خاض 158 مباراة وسجل 85 هدفًا مع بولندا منذ 2008، في منشور على منصة "إكس": "مع الأخذ في الاعتبار الظروف وفقدان الثقة في المدرب، قررت الابتعاد عن اللعب مع المنتخب البولندي طالما ظل في منصبه".ويبدو أن قرار اللاعب جاء في سياق توتر متصاعد داخل المنتخب، خاصة بعد سحب شارة القيادة منه لصالح لاعب وسط بيوتر جيلينسكي، وهو ما أعلنه الاتحاد البولندي رسميًا.قاد بروبييرش المنتخب منذ 2023، لكنه فشل في تحقيق أي فوز في كأس 2024، وخرجت بولندا من دور المجموعات، ما أثار انتقادات جماهيرية وإعلامية واسعة.وبحسب البولندية "باب"، فإن ليفاندوفسكي طلب إعفاءه من مباريات النافذة الدولية الحالية لأسباب تتعلق بالراحة، إلا أن البيان الأخير الذي أصدره عبر "إكس" كشف عن خلاف أعمق مع الجهاز الفني.رغم حدة الموقف، أبقى ليفاندوفسكي الباب مواربًا للعودة، حيث قال: "أتمنى أن أحصل على فرصة أخرى للعب مرة أخرى لأفضل الجماهير في العالم".وكان المنتخب البولندي قد فاز مؤخرًا على مولدوفا 2-0، ويستعد لمواجهة فنلندا، الثلاثاء، ضمن تصفيات 2026، حيث يتصدر مجموعته بفوزين مهمّين، بينما لا يتواجد ليفاندوفسكي في المعسكر الإعدادي.يُذكر أن ليفاندوفسكي أنهى موسمًا مميزًا مع برشلونة، تُوّج فيه بثلاثية محلية (الدوري، الكأس، والسوبر)، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي "الليغا" بـ27 هدفًا خلف الفرنسي كيليان مبابي. (سكاي نيوز)