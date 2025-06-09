Advertisement

رياضة

تمرد وشروط للعودة.. ليفاندوفسكي يعلن مقاطعة منتخب بولندا

Lebanon 24
09-06-2025 | 01:20
A-
A+
Doc-P-1372384-638850541497118879.png
Doc-P-1372384-638850541497118879.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة مفاجئة هزّت الأوساط الرياضية البولندية، أعلن مهاجم برشلونة وهدافه البارز روبرت ليفاندوفسكي، الأحد، أنه سيبتعد عن تمثيل منتخب بلاده "طالما بقي المدرب الحالي ميخال بروبييرش في منصبه".
Advertisement

وقال ليفاندوفسكي (36 عامًا)، الذي خاض 158 مباراة وسجل 85 هدفًا مع بولندا منذ 2008، في منشور على منصة "إكس": "مع الأخذ في الاعتبار الظروف وفقدان الثقة في المدرب، قررت الابتعاد عن اللعب مع المنتخب البولندي طالما ظل في منصبه".

ويبدو أن قرار اللاعب جاء في سياق توتر متصاعد داخل المنتخب، خاصة بعد سحب شارة القيادة منه لصالح لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي بيوتر جيلينسكي، وهو ما أعلنه الاتحاد البولندي لكرة القدم رسميًا.

قاد بروبييرش المنتخب منذ 2023، لكنه فشل في تحقيق أي فوز في كأس أوروبا 2024، وخرجت بولندا من دور المجموعات، ما أثار انتقادات جماهيرية وإعلامية واسعة.

وبحسب وكالة الأنباء البولندية "باب"، فإن ليفاندوفسكي طلب إعفاءه من مباريات النافذة الدولية الحالية لأسباب تتعلق بالراحة، إلا أن البيان الأخير الذي أصدره عبر "إكس" كشف عن خلاف أعمق مع الجهاز الفني.

 رغم حدة الموقف، أبقى ليفاندوفسكي الباب مواربًا للعودة، حيث قال: "أتمنى أن أحصل على فرصة أخرى للعب مرة أخرى لأفضل الجماهير في العالم".

 وكان المنتخب البولندي قد فاز مؤخرًا على مولدوفا 2-0، ويستعد لمواجهة فنلندا، الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتصدر مجموعته بفوزين مهمّين، بينما لا يتواجد ليفاندوفسكي في المعسكر الإعدادي.

 يُذكر أن ليفاندوفسكي أنهى موسمًا مميزًا مع برشلونة، تُوّج فيه بثلاثية محلية (الدوري، الكأس، والسوبر)، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي "الليغا" بـ27 هدفًا خلف الفرنسي كيليان مبابي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
توتر داخل سجن سوري.. تمرد واحتجاز رهائن (فيديو)
lebanon 24
09/06/2025 10:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة.. "تمرّد" يحصل داخل الجيش!
lebanon 24
09/06/2025 10:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن أنه هاجم مصنعا للإلكترونيات في مقاطعة تشوفاشيا الروسية (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/06/2025 10:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفاندوفسكي يهدي برشلونة فوزا شرفيا على بلباو
lebanon 24
09/06/2025 10:29:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:03 | 2025-06-09
02:40 | 2025-06-09
02:30 | 2025-06-09
01:39 | 2025-06-09
00:17 | 2025-06-09
23:49 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24