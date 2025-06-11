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رياضة
قلق في ريال مدريد
Lebanon 24
11-06-2025
|
07:14
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ساد القلق الأجواء في
نادي ريال مدريد
خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن أحد لاعبيه البارزين قبل أيام من انطلاق
كأس العالم للأندية
في
الولايات المتحدة
الأميركية.
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وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت"
الإسبانية
، فإنه رغم تسجيل
فينيسيوس جونيور
، نجم
ريال مدريد
، هدف فوز
البرازيل
على باراغواي، لكن اللاعب غادر الملعب مصابا.
وأشارت إلى أن
فينيسيوس
شعر بآلام عضلية في ساقه اليسرى خلال الشوط الثاني من المباراة، وجاء ذلك قبل أسبوع فقط من مشاركة
ريال
مدريد
في
كأس العالم
للأندية تحت قيادة المدرب الجديد
تشابي ألونسو
. (كووورة)
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