قلق في ريال مدريد

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وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" ، فإنه رغم تسجيل ، نجم ، هدف فوز على باراغواي، لكن اللاعب غادر الملعب مصابا. ساد القلق الأجواء في خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن أحد لاعبيه البارزين قبل أيام من انطلاق في الأميركية.وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" ، فإنه رغم تسجيل ، نجم ، هدف فوز على باراغواي، لكن اللاعب غادر الملعب مصابا.

وأشارت إلى أن شعر بآلام عضلية في ساقه اليسرى خلال الشوط الثاني من المباراة، وجاء ذلك قبل أسبوع فقط من مشاركة في للأندية تحت قيادة المدرب الجديد . (كووورة)