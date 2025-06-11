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رياضة
نجم ليفربول السابق: عذراً صلاح.. حكيمي الأحق بجائزة الأفضل
Lebanon 24
11-06-2025
|
15:00
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يرى الحاج ديوف لاعب
ليفربول
السابق وأحد أبرز لاعبي السنغال عبر التاريخ أن
محمد صلاح
لا يستحق
جائزة أفضل لاعب
إفريقي في العام الحالي، مرشحاً
المغربي
أشرف حكيمي للفوز بها بعد مستوياته الباهرة التي قدمها مع
باريس سان جيرمان
الموسم الماضي.
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وقاد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية خلال آخر 5 سنوات وتصدر هدافي المسابقة وأفضل صانعي أهدافها.
وتراجع صلاح في ترشيحات
جائزة الكرة الذهبية
لصالح نجمي
برشلونة
لامين يامال ورافينيا وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب
باريس
سان جيرمان
الفائز بدوري أبطال
أوروبا
.
ويرى الحاج ديوف، نجم السنغال في مونديال 2002، أن صلاح ليس أفضل لاعب في إفريقيا خلال الموسم الماضي، إذ قال في لقاء مع "إي إس بي إن يو كي" على "تيك توك": أحب صلاح كثيراً، وأُعجبت ما قدمه مع ليفربول الموسم الماضي، لكن الحقيقة أن
جائزة أفضل
لاعب إفريقي يستحقها المغربي أشرف حكيمي.
وواصل: حكيمي فاز بكل شيء، وكان رائعاً طوال الموسم، فهو من أهم العناصر في باريس سان جيرمان، والأحق بالجائزة.
وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين في مسيرته عامي 2017 و2018، بينما حل حكيمي ثانياً في آخر نسختين خلف النيجيريين فيكتور أوسيمين وأديممولا لوكمان.
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