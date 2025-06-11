Advertisement

رياضة

نجم ليفربول السابق: عذراً صلاح.. حكيمي الأحق بجائزة الأفضل

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1373807-638852854490364828.png
Doc-P-1373807-638852854490364828.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يرى الحاج ديوف لاعب ليفربول السابق وأحد أبرز لاعبي السنغال عبر التاريخ أن محمد صلاح لا يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي في العام الحالي، مرشحاً المغربي أشرف حكيمي للفوز بها بعد مستوياته الباهرة التي قدمها مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.
Advertisement

وقاد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية خلال آخر 5 سنوات وتصدر هدافي المسابقة وأفضل صانعي أهدافها.

وتراجع صلاح في ترشيحات جائزة الكرة الذهبية لصالح نجمي برشلونة لامين يامال ورافينيا وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا.

ويرى الحاج ديوف، نجم السنغال في مونديال 2002، أن صلاح ليس أفضل لاعب في إفريقيا خلال الموسم الماضي، إذ قال في لقاء مع "إي إس بي إن يو كي" على "تيك توك": أحب صلاح كثيراً، وأُعجبت ما قدمه مع ليفربول الموسم الماضي، لكن الحقيقة أن جائزة أفضل لاعب إفريقي يستحقها المغربي أشرف حكيمي.

وواصل: حكيمي فاز بكل شيء، وكان رائعاً طوال الموسم، فهو من أهم العناصر في باريس سان جيرمان، والأحق بالجائزة.


وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين في مسيرته عامي 2017 و2018، بينما حل حكيمي ثانياً في آخر نسختين خلف النيجيريين فيكتور أوسيمين وأديممولا لوكمان.
مواضيع ذات صلة
حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي
lebanon 24
12/06/2025 03:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي
lebanon 24
12/06/2025 03:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوز نجمة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم... شاهدوا ردّة فعل محمد صلاح (فيديو)
lebanon 24
12/06/2025 03:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يخسر جائزة الحذاء الذهبي 2025
lebanon 24
12/06/2025 03:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:51 | 2025-06-11
10:30 | 2025-06-11
08:47 | 2025-06-11
07:14 | 2025-06-11
04:58 | 2025-06-11
04:32 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24