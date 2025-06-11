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رياضة

من البرازيل.. هدية رياضية للبابا لاوون

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:22
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أهدى كافو، ظهير منتخب البرازيل الأسطوري وفريق ميلان الإيطالي السابق، قميص السيليساو إلى البابا ليوون الرابع عشر.
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وزار كافو، قائد منتخب البرازيل في كأس العالم 2002، ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، حيث التقى مع البابا ليوون الرابع عشر.

وخلال اللقاء التقليدي، أهدى كافو قميص منتخب البرازيل موقعاً إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية، مع عبارة: "قداسة البابا، مع خالص المودة والاحترام.. من القائد كافو".

وجاء تواجد كافو، من أجل حضور يوبيل الرياضيين، وهو حدث يُقام نهاية الأسبوع المقبل ويحتفي بدور الرياضة في تعزيز القيم الإنسانية والروحية.

ومن جانبها، أهدت صديقة كافو، ماريا مورايس، كتابين من تأليفها إلى البابا ليوزن، وهي كاتبة برازيلية وصحفية ومعلقة تلفزيونية أيضاً. (العين)
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