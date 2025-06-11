من البرازيل.. هدية رياضية للبابا لاوون

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أهدى كافو، ظهير منتخب الأسطوري وفريق السابق، قميص السيليساو إلى البابا ليوون الرابع عشر.وزار كافو، قائد منتخب البرازيل في 2002، ساحة القديس بالفاتيكان، حيث التقى مع البابا ليوون الرابع عشر.وخلال اللقاء التقليدي، أهدى كافو قميص منتخب البرازيل موقعاً إلى رأس الكنيسة ، مع عبارة: "قداسة البابا، مع خالص المودة والاحترام.. من القائد كافو".وجاء تواجد كافو، من أجل حضور يوبيل الرياضيين، وهو حدث يُقام نهاية الأسبوع المقبل ويحتفي بدور الرياضة في تعزيز القيم الإنسانية والروحية.ومن جانبها، أهدت صديقة كافو، ماريا مورايس، كتابين من تأليفها إلى البابا ليوزن، وهي كاتبة برازيلية وصحفية ومعلقة تلفزيونية أيضاً. (العين)