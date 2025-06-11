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رياضة

فقد أعصابه واعتدى على مشجع.. فسخ عقد هذا اللاعب وإنهاء موسمه!

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:54
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في مشهد دراماتيكي أنهى موسمه بشكل مفاجئ، أُوقف لاعب كرة السلة الأميركي ديماركوس كازنز حتى نهاية الموسم في دوري بورتوريكو، بعد تورطه في شجار عنيف مع الجماهير خلال مباراة يوم الاثنين. وعلى إثر الحادثة، أعلن فريقه "غواينابو ميتس" فسخ التعاقد معه بشكل فوري.
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الحادثة وقعت عندما فقد كازنز، البالغ من العمر 34 عاماً، أعصابه وسط المباراة، حيث قام بإيماءات غير لائقة تجاه أحد المشجعين، وتبادل الشتائم، ووصل الأمر إلى حد الإمساك بذراعه أكثر من مرة، قبل أن يتدخل زملاؤه لإبعاده. ولم يتوقف التوتر عند هذا الحد، إذ تلقى مخالفة فنية ثانية أخرجته من اللقاء، ليواصل انفعاله في نفق اللاعبين حيث اعتدى على مشجع آخر وسط رشقه بالسوائل من المدرجات، محاولاً لاحقاً العودة إلى أرض الملعب قبل أن يُمنع.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز لكرة السلة في بورتوريكو لاحقاً تغريم كازنز بمبلغ 4250 دولاراً، مع احتمال فرض غرامة إضافية بقيمة 5750 دولاراً، وسط تأكيد رسمي من النادي بإدانة أي سلوك عنيف أو مستفز يمس القيم الرياضية والروح التنافسية.

القرار أنهى موسم كازنز الثاني في بورتوريكو، حيث حقق معدل 18.2 نقطة و9 متابعات في المباراة الواحدة، وساهم في السابق بقيادة فريق ميتس إلى نصف النهائي في موسم 2023. لكن هذا الموسم شهد تراجعاً في النتائج، مع سجل متواضع للفريق بلغ 9 انتصارات مقابل 18 خسارة. (fox sport)
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