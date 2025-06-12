خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ

ذكرت صحيفة الوطن السعوديّة، أن " " لن يحصل على دعم المجموعة الجماهيرية التي يُطلق عليها "القوة الزرقاء" أثناء مشاركة الفريق في 2025.

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وأوضحت قائلة: "إدارة قررت عدم سفر أفراد "القوة الزرقاء" إلى الأميركية بسبب الميزانية". (الامارات 24)