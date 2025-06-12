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رياضة

خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:55
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ذكرت صحيفة الوطن السعوديّة، أن "الهلال" لن يحصل على دعم المجموعة الجماهيرية التي يُطلق عليها "القوة الزرقاء" أثناء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.
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وأوضحت قائلة: "إدارة نادي الهلال قررت عدم سفر أفراد "القوة الزرقاء" إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب الميزانية". (الامارات 24)
 
 
 
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