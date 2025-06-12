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رياضة
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
Lebanon 24
12-06-2025
|
06:55
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ذكرت صحيفة الوطن السعوديّة، أن "
الهلال
" لن يحصل على دعم المجموعة الجماهيرية التي يُطلق عليها "القوة الزرقاء" أثناء مشاركة الفريق في
كأس العالم للأندية
2025.
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وأوضحت قائلة: "إدارة
نادي الهلال
قررت عدم سفر أفراد "القوة الزرقاء" إلى
الولايات المتحدة
الأميركية بسبب الميزانية". (الامارات 24)
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