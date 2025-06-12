23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسميا.. نابولي يتعاقد مع دي بروين
Lebanon 24
12-06-2025
|
16:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
نابولي
الإيطالي
لكرة القدم
اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي البلجيكي
كيفن دي بروين
في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع
مانشستر سيتي
الإنجليزي.
Advertisement
ونشر نابولي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة لدي بروين وهو جالس على عرش وعلق عليها قائلا: "الملك كيفن هنا".
وفي تدوينة أخرى قال
النادي الإيطالي
: "مرحبا بك في نابولي كيفن دي بروين"، فيما نشر أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، صورة له وهو يصافح اللاعب البلجيكي.
ولم يتم بعد
الكشف عن
تفاصيل العقد.
وينضم دي بروين (33 عاما) إلى الفريق بطل
الدوري الإيطالي
بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع
مانشستر
سيتي، حيث يعتبر دي بروين اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي السماوي.
ومنذ انتقاله إلى صفوف مان سيتي قادما من فولفسبورغ الألماني مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في عام 2015، ساهم البلجيكي الدولي في تحقيق 16 لقبا كبيرا، بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب واحد في
دوري أبطال أوروبا
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دي بروين ينتقل إلى نابولي بعقد لعامين
Lebanon 24
دي بروين ينتقل إلى نابولي بعقد لعامين
13/06/2025 04:26:52
13/06/2025 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... "الهلال" السعوديّ يتعاقد مع إنزاغي
Lebanon 24
رسميّاً... "الهلال" السعوديّ يتعاقد مع إنزاغي
13/06/2025 04:26:52
13/06/2025 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينتقل دي بروين إلى "ليفربول"؟
Lebanon 24
هل ينتقل دي بروين إلى "ليفربول"؟
13/06/2025 04:26:52
13/06/2025 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
برينتفورد يتعاقد مع المدافع الإيطالي كايود
Lebanon 24
برينتفورد يتعاقد مع المدافع الإيطالي كايود
13/06/2025 04:26:52
13/06/2025 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة
Lebanon 24
الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة
14:10 | 2025-06-12
12/06/2025 02:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم السبت... ترامب سيحضر مباراة لفريق عربي وهذا سعر التذكرة
Lebanon 24
يوم السبت... ترامب سيحضر مباراة لفريق عربي وهذا سعر التذكرة
12:01 | 2025-06-12
12/06/2025 12:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ريال مدريد يكشف رسميا عن رقم قميص ألكسندر أرنولد
Lebanon 24
بالفيديو... ريال مدريد يكشف رسميا عن رقم قميص ألكسندر أرنولد
10:14 | 2025-06-12
12/06/2025 10:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام لاعب برازيلي بالتلاعب بنتائج مباريات!
Lebanon 24
إتّهام لاعب برازيلي بالتلاعب بنتائج مباريات!
08:50 | 2025-06-12
12/06/2025 08:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
Lebanon 24
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
06:55 | 2025-06-12
12/06/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
00:33 | 2025-06-12
12/06/2025 12:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
12:23 | 2025-06-12
12/06/2025 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
07:05 | 2025-06-12
12/06/2025 07:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:10 | 2025-06-12
الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة
12:01 | 2025-06-12
يوم السبت... ترامب سيحضر مباراة لفريق عربي وهذا سعر التذكرة
10:14 | 2025-06-12
بالفيديو... ريال مدريد يكشف رسميا عن رقم قميص ألكسندر أرنولد
08:50 | 2025-06-12
إتّهام لاعب برازيلي بالتلاعب بنتائج مباريات!
06:55 | 2025-06-12
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
06:20 | 2025-06-12
"سأعود أقوى"... وائل عرقجي يودّع الملاعب مؤقتاً بسبب الإصابة (فيديو)
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
13/06/2025 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24