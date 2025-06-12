رسميا.. نابولي يتعاقد مع دي بروين

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اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي البلجيكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الإنجليزي.ونشر نابولي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة لدي بروين وهو جالس على عرش وعلق عليها قائلا: "الملك كيفن هنا".وفي تدوينة أخرى قال : "مرحبا بك في نابولي كيفن دي بروين"، فيما نشر أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، صورة له وهو يصافح اللاعب البلجيكي.ولم يتم بعد تفاصيل العقد.وينضم دي بروين (33 عاما) إلى الفريق بطل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع سيتي، حيث يعتبر دي بروين اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي السماوي.ومنذ انتقاله إلى صفوف مان سيتي قادما من فولفسبورغ الألماني مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في عام 2015، ساهم البلجيكي الدولي في تحقيق 16 لقبا كبيرا، بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب واحد في . (روسيا اليوم)