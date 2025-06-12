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رياضة

رسميا.. نابولي يتعاقد مع دي بروين

Lebanon 24
12-06-2025 | 16:05
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أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي البلجيكي كيفن دي بروين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
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ونشر نابولي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة لدي بروين وهو جالس على عرش وعلق عليها قائلا: "الملك كيفن هنا".
وفي تدوينة أخرى قال النادي الإيطالي: "مرحبا بك في نابولي كيفن دي بروين"، فيما نشر أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، صورة له وهو يصافح اللاعب البلجيكي.
ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل العقد.

وينضم دي بروين (33 عاما) إلى الفريق بطل الدوري الإيطالي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع مانشستر سيتي، حيث يعتبر دي بروين اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي السماوي.

ومنذ انتقاله إلى صفوف مان سيتي قادما من فولفسبورغ الألماني مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في عام 2015، ساهم البلجيكي الدولي في تحقيق 16 لقبا كبيرا، بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا. (روسيا اليوم)
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