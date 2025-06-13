Advertisement

رياضة

في أضخم صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.. ريال مدريد يضم ماستانتونو

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1374903-638854339734661476.png
Doc-P-1374903-638854339734661476.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعاقده مع فرانكو ماستانتونو، لاعب وسط فريق ريفر بليت الأرجنتيني لمدة ستة مواسم.
Advertisement
 
وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه اليوم الجمعة، إن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما سينضم للفريق في أغسطس المقبل، ما يعني أنه سيشارك مع ريفر بليت في كأس العالم للأندية التي تنطلق غدا السبت في الولايات المتحدة، علما بأن ريال مدريد سيشارك أيضا في مونديال الأندية.
 
ولم يكشف ريال مدريد عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن نادي ريفر بليت أوضح أن ماستانتونو دفع الشرط الجزائي المحدد في عقده، في 11 حزيران 2025 "بالتعاون مع ريال مدريد، منهيا عقده مع ريفر بليت مبكرا".
 
وأشار ريفر بليت إلى أن القيمة الاجمالية للصفقة تبلغ 63.2 مليون يورو، مؤكدا بأنها "أضخم صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
lebanon 24
13/06/2025 22:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة يريد ريال مدريد إتمامها
lebanon 24
13/06/2025 22:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفسد ريال مدريد صفقة ليفربول؟
lebanon 24
13/06/2025 22:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز تاريخي يصل إليه ريال مدريد
lebanon 24
13/06/2025 22:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:31 | 2025-06-13
09:26 | 2025-06-13
07:41 | 2025-06-13
03:23 | 2025-06-13
02:47 | 2025-06-13
00:37 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24