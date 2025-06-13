في أضخم صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.. ريال مدريد يضم ماستانتونو

، تعاقده مع فرانكو ماستانتونو، لاعب وسط فريق ريفر بليت الأرجنتيني لمدة ستة مواسم.

Advertisement

وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه اليوم الجمعة، إن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما سينضم للفريق في المقبل، ما يعني أنه سيشارك مع ريفر بليت في للأندية التي تنطلق غدا السبت في ، علما بأن سيشارك أيضا في مونديال الأندية.

ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن نادي ريفر بليت أوضح أن ماستانتونو دفع الشرط الجزائي المحدد في عقده، في 11 حزيران 2025 "بالتعاون مع ريال مدريد، منهيا عقده مع ريفر بليت مبكرا".

وأشار ريفر بليت إلى أن القيمة الاجمالية للصفقة تبلغ 63.2 مليون ، مؤكدا بأنها "أضخم صفقة انتقال في تاريخ الأرجنتينية". (روسيا اليوم)