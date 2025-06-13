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رياضة
في أضخم صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.. ريال مدريد يضم ماستانتونو
Lebanon 24
13-06-2025
|
10:51
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أعلن نادي
ريال مدريد الإسباني
لكرة القدم
، تعاقده مع فرانكو ماستانتونو، لاعب وسط فريق ريفر بليت الأرجنتيني لمدة ستة مواسم.
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وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه اليوم الجمعة، إن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما سينضم للفريق في
أغسطس
المقبل، ما يعني أنه سيشارك مع ريفر بليت في
كأس العالم
للأندية التي تنطلق غدا السبت في
الولايات المتحدة
، علما بأن
ريال مدريد
سيشارك أيضا في مونديال الأندية.
ولم يكشف
ريال
مدريد
عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن نادي ريفر بليت أوضح أن ماستانتونو دفع الشرط الجزائي المحدد في عقده، في 11 حزيران 2025 "بالتعاون مع ريال مدريد، منهيا عقده مع ريفر بليت مبكرا".
وأشار ريفر بليت إلى أن القيمة الاجمالية للصفقة تبلغ 63.2 مليون
يورو
، مؤكدا بأنها "أضخم صفقة انتقال في تاريخ
كرة القدم
الأرجنتينية". (روسيا اليوم)
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