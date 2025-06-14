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رياضة
بعقد ذهبي.. ريال مدريد يحصّن أسينسيو
Lebanon 24
14-06-2025
|
09:25
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نادي ريال مدريد
خطوة جديدة تجاه تدعيم دفاعه على المدى البعيد، بعد التعاقد مع
دين هويسن
حتى 30 حزيران 2030.
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ووفقا لصحيفة "آس"
الإسبانية
، حسم النادي الملكي تمديد عقد المدافع الواعد
راؤول أسينسيو
حتى صيف 2031، مع زيادة كبيرة في راتبه تقديرًا لأدائه المميز بالموسم الأخير.
وأوضحت الصحيفة أن العقد الجديد يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا بقيمة مليار
يورو
، في إشارة إلى تمسك النادي بالمواهب الصاعدة، ومنحهم عقودا "ذهبية" تتضمن مزايا استثنائية، مثل زيادة في الراتب، ومدة طويلة للعقد.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقييم اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لأسينسيو حاليًا 40 مليون يورو بعد التحديث الأخير. (كووورة)
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