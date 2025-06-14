بعقد ذهبي.. ريال مدريد يحصّن أسينسيو

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ووفقا لصحيفة "آس" ، حسم النادي الملكي تمديد عقد المدافع الواعد حتى صيف 2031، مع زيادة كبيرة في راتبه تقديرًا لأدائه المميز بالموسم الأخير. قطع خطوة جديدة تجاه تدعيم دفاعه على المدى البعيد، بعد التعاقد مع حتى 30 حزيران 2030.ووفقا لصحيفة "آس" ، حسم النادي الملكي تمديد عقد المدافع الواعد حتى صيف 2031، مع زيادة كبيرة في راتبه تقديرًا لأدائه المميز بالموسم الأخير.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الجديد يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا بقيمة مليار ، في إشارة إلى تمسك النادي بالمواهب الصاعدة، ومنحهم عقودا "ذهبية" تتضمن مزايا استثنائية، مثل زيادة في الراتب، ومدة طويلة للعقد.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقييم اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لأسينسيو حاليًا 40 مليون يورو بعد التحديث الأخير. (كووورة)