هل من افضلية لريال مدريد على الهلال؟

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أكد نونو غوميز، النجم الدولي السابق، أن لا يتمتع بأفضلية واضحة عندما يواجه ، في بطولة للأندية، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون مفتوحة بين الفريقين.ويلتقي الهلال مع يوم 18 حزيران الجاري، ضمن منافسات الدور الأول للبطولة المقامة حاليًا في .وقال غوميز، الذي سبق له اللعب إلى جانب في منتخب البرتغال وخاض 79 مباراة دولية: "الفريقان يعيشان وضعًا متشابهًا، فالهلال يقوده مدرب جديد هو فيليبو إنزاغي، وكذلك ريال مدريد مع ألونسو، وبالتالي يسعى كل منهما لتطبيق أفكاره وبناء فريقه بأسلوبه الخاص".وأضاف غوميز في تصريحات تليفزيونية: "الهلال يمتلك مجموعة من اللاعبين الأجانب أصحاب الخبرة في الملاعب الأوروبية، مثل ألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز، اعتادوا اللعب في بطولات كبرى، وهو ما يمنح الفريق السعودي ثقلًا فنيًا في هذه المواجهات".وتضم مجموعة الهلال في البطولة ريال مدريد، وريد بول سالزبورغ، وباتشوكا، ضمن المجموعة الثامنة. (كووورة)