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رياضة

هل من افضلية لريال مدريد على الهلال؟

Lebanon 24
15-06-2025 | 00:30
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أكد البرتغالي نونو غوميز، النجم الدولي السابق، أن ريال مدريد لا يتمتع بأفضلية واضحة عندما يواجه الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون مفتوحة بين الفريقين.
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ويلتقي الهلال مع ريال مدريد يوم 18 حزيران الجاري، ضمن منافسات الدور الأول للبطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال غوميز، الذي سبق له اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال وخاض 79 مباراة دولية: "الفريقان يعيشان وضعًا متشابهًا، فالهلال يقوده مدرب جديد هو فيليبو إنزاغي، وكذلك ريال مدريد مع تشابي ألونسو، وبالتالي يسعى كل منهما لتطبيق أفكاره وبناء فريقه بأسلوبه الخاص".

وأضاف غوميز في تصريحات تليفزيونية: "الهلال يمتلك مجموعة من اللاعبين الأجانب أصحاب الخبرة في الملاعب الأوروبية، مثل ألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز، اعتادوا اللعب في بطولات كبرى، وهو ما يمنح الفريق السعودي ثقلًا فنيًا في هذه المواجهات".

وتضم مجموعة الهلال في البطولة ريال مدريد، وريد بول سالزبورغ، وباتشوكا، ضمن المجموعة الثامنة. (كووورة)
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