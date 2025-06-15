بالصورة.. "يوتيوبر" استفز ميسي خلال افتتاح كأس العالم للأندية

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شهدت مباراة الأميركي ضد واقعة مثيرة للجدل، بطلها اليوتيوبر الأميركي الشهير "سبيد".ولعب الأهلي ضد ميامي، فجر الأحد، في المباراة الافتتاحية لبطولة 2025.وقبل بداية المباراة، ظهر دارين واتكينز الشهير بـ"سبيد" بقميص عليه صور للأسطورة .ويبدو أن سبيد أراد استفزاز من خلال هذا القميص، باعتبار أن هو المنافس التاريخي لـ"البرغوث" على الجوائز الفردية.ويعرف عن سبيد تشجيعه المستمر لكريستيانو رونالدو، حيث أظهر ذلك في مناسبات عديدة.