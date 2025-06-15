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رياضة

بالصورة.. "يوتيوبر" استفز ميسي خلال افتتاح كأس العالم للأندية

Lebanon 24
15-06-2025 | 04:30
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شهدت مباراة إنتر ميامي الأميركي ضد الأهلي المصري واقعة مثيرة للجدل، بطلها اليوتيوبر الأميركي الشهير "سبيد".
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ولعب الأهلي ضد إنتر ميامي، فجر الأحد، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقبل بداية المباراة، ظهر دارين جيسون واتكينز جونيور الشهير بـ"سبيد" بقميص عليه صور للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ويبدو أن سبيد أراد استفزاز ميسي من خلال هذا القميص، باعتبار أن رونالدو هو المنافس التاريخي لـ"البرغوث" على الجوائز الفردية.

ويعرف عن سبيد تشجيعه المستمر لكريستيانو رونالدو، حيث أظهر ذلك في مناسبات عديدة.

ميسي ضد الأهلي

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