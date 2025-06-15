مونديال الأندية.. بايرن ميونيخ يمطر شباك أوكلاند بعشرة أهداف

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وسجل أهداف العملاق البافاري الفرنسي كينغسلي (6 و21) ومواطنيه ساشا بوي (18) ومايكل أوليسيه (20 و45+3) وتوماس مولر (45 و89) والبديل جمال موسيالا (67 و73 من ركلة جزاء و84). استعرض بطل عضلاته في انطلاق مبارياته بكأس العالم للأندية في المقامة في باكتساحه أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10-0 ضمن الأحد.وسجل أهداف العملاق البافاري الفرنسي كينغسلي (6 و21) ومواطنيه ساشا بوي (18) ومايكل أوليسيه (20 و45+3) وتوماس مولر (45 و89) والبديل جمال موسيالا (67 و73 من ركلة جزاء و84).

وتُعد النتيجة أفضل بداية ممكنة لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني قبل أن يخوض مباراتين أكثر صعوبة نسبيا أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في 21 من هذا الشهر، ثم في 23 منه.

ويخوض بوكا وبنفيكا مباراتهما الأولى ضمن المجموعة عندما يلتقيان الثلاثاء.



والنتيجة ليست مفاجئة نظرا إلى الفارق الشاسع في المستوى والإمكانات بين الفريقين.