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رياضة
مونديال الأندية.. بايرن ميونيخ يمطر شباك أوكلاند بعشرة أهداف
Lebanon 24
15-06-2025
|
16:00
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بايرن ميونيخ
بطل
ألمانيا
عضلاته في انطلاق مبارياته بكأس العالم للأندية في
كرة القدم
المقامة في
الولايات المتحدة
باكتساحه أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10-0 ضمن
المجموعة الثالثة
الأحد.
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وسجل أهداف العملاق البافاري الفرنسي كينغسلي
كومان
(6 و21) ومواطنيه ساشا بوي (18) ومايكل أوليسيه (20 و45+3) وتوماس مولر (45 و89) والبديل جمال موسيالا (67 و73 من ركلة جزاء و84).
وتُعد النتيجة أفضل بداية ممكنة لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني قبل أن يخوض مباراتين أكثر صعوبة نسبيا أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في 21 من هذا الشهر، ثم
بنفيكا
البرتغالي
في 23 منه.
ويخوض بوكا
جونيور
وبنفيكا مباراتهما الأولى ضمن المجموعة عندما يلتقيان الثلاثاء.
والنتيجة ليست مفاجئة نظرا إلى الفارق الشاسع في المستوى والإمكانات بين الفريقين.
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