تكبره بـ13 عاماً.. نجم برشلونة سافر إلى إيطاليا للاستمتاع بعطلته برفقة حبيبته الجديدة!

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وأفادت صحيفة " " أن يامال شوهد مؤخرًا برفقة المؤثرة فاتي فاسكيز، المعروفة على . أوردت تقارير صحافية إسبانية أن نجم سافر إلى للاستمتاع بعطلته بعد موسم مميز مع فريقه، إذ ربطته بفتاة تدعى فاتي فاسكيز.وأفادت صحيفة " " أن يامال شوهد مؤخرًا برفقة المؤثرة فاتي فاسكيز، المعروفة على .

وبحسب ما تحققت منه الصحيفة ، أن بعض الصور المنشورة على يامال وفاتي فاسكيز في إنستغرام، بفارق ثلاثة أيام، فضحت وجودهما معًا.



وظهر كل منهما على متن قارب، بنفس لون ماء البحر وخلفية الصخور.



ورغم أن تلك الصور وحدها قد لا تكون حاسمة، فإن الصور التالية كانت كذلك، إذ نشر يامال قبل 4 أيام صورة ضمن مجموعة صور له، يظهر فيها مستلقيًا قرب مسبح إنفينيتي.



وبعدها بيوم، نشرت فاتي فاسكيز صورة من زاوية مختلفة لنفس المسبح، مع ظهور نفس منطقة الاسترخاء والنباتات الظاهرة في صورة نجم .



وتبلغ فاتيما فاسكيز دوسانتوس من العمر 29 عامًا، وستكمل عامها الثلاثين في آب المقبل، وتنحدر من منطقة غاليسيا في .(العربية)









