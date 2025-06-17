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رياضة

تكبره بـ13 عاماً.. نجم برشلونة سافر إلى إيطاليا للاستمتاع بعطلته برفقة حبيبته الجديدة!

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:33
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أوردت تقارير صحافية إسبانية أن لامين يامال نجم برشلونة الإسباني سافر إلى إيطاليا للاستمتاع بعطلته بعد موسم مميز مع فريقه، إذ ربطته وسائل الإعلام بفتاة تدعى فاتي فاسكيز.
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وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن يامال شوهد مؤخرًا برفقة المؤثرة فاتي فاسكيز، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
 
وبحسب ما تحققت منه الصحيفة الإسبانية، أن بعض الصور المنشورة على يامال وفاتي فاسكيز في إنستغرام، بفارق ثلاثة أيام، فضحت وجودهما معًا.

وظهر كل منهما على متن قارب، بنفس لون ماء البحر وخلفية الصخور.

ورغم أن تلك الصور وحدها قد لا تكون حاسمة، فإن الصور التالية كانت كذلك، إذ نشر يامال قبل 4 أيام صورة ضمن مجموعة صور له، يظهر فيها مستلقيًا قرب مسبح إنفينيتي.

وبعدها بيوم، نشرت فاتي فاسكيز صورة من زاوية مختلفة لنفس المسبح، مع ظهور نفس منطقة الاسترخاء والنباتات الظاهرة في صورة نجم برشلونة.

وتبلغ فاتيما فاسكيز دوسانتوس من العمر 29 عامًا، وستكمل عامها الثلاثين في آب المقبل، وتنحدر من منطقة غاليسيا في إسبانيا.(العربية)





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