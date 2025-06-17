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رياضة

راموس عن ماستانتونو: موهبته حقيقيّة

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:36
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قال اللاعب الإسباني المخضرم سرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق واللاعب الحالي في صفوف مونتيري المكسيكي، في معرض حديثه عن الأرجنتيني الصاعد فرانكو ماستانتونو، أن الفريق "الملكي" هو "أفضل مكان لرؤية ما إذا لاعب بإمكانه أن يصبح نجماً".
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وأضاف راموس: "موهبة هذا الفتى حقيقية ولا شك فيه".

وأوضح قائلاً: "بصراحة، لم أتابعه عن كثب، لكنهم تحدثوا معي عنه، لدي العديد من الزملاء الأرجنتينيين، وأعتقد أن هذه صفقة أعلنها ريال مدريد رسمياً بالفعل، وهي واعدة جداً". (الامارات 24)
 
 
 
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