راموس عن ماستانتونو: موهبته حقيقيّة

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قال اللاعب الإسباني المخضرم ، مدافع السابق واللاعب الحالي في صفوف مونتيري المكسيكي، في معرض حديثه عن الأرجنتيني الصاعد ، أن الفريق "الملكي" هو "أفضل مكان لرؤية ما إذا لاعب بإمكانه أن يصبح نجماً".وأضاف : "موهبة هذا الفتى حقيقية ولا شك فيه".وأوضح قائلاً: "بصراحة، لم أتابعه عن كثب، لكنهم تحدثوا معي عنه، لدي العديد من الزملاء الأرجنتينيين، وأعتقد أن هذه صفقة أعلنها رسمياً بالفعل، وهي واعدة جداً". (الامارات 24)