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رياضة
راموس عن ماستانتونو: موهبته حقيقيّة
Lebanon 24
17-06-2025
|
06:36
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قال اللاعب الإسباني المخضرم
سرجيو راموس
، مدافع
ريال مدريد
السابق واللاعب الحالي في صفوف مونتيري المكسيكي، في معرض حديثه عن الأرجنتيني الصاعد
فرانكو ماستانتونو
، أن الفريق "الملكي" هو "أفضل مكان لرؤية ما إذا لاعب بإمكانه أن يصبح نجماً".
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وأضاف
راموس
: "موهبة هذا الفتى حقيقية ولا شك فيه".
وأوضح قائلاً: "بصراحة، لم أتابعه عن كثب، لكنهم تحدثوا معي عنه، لدي العديد من الزملاء الأرجنتينيين، وأعتقد أن هذه صفقة أعلنها
ريال
مدريد
رسمياً بالفعل، وهي واعدة جداً". (الامارات 24)
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