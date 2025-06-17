سابالينكا تعتذر من جوف: أنا نادمة

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قالت لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، إنها اعتذرت من ، بعد التعليقات غير الاحترافية التي أدلت بها بعد خسارتها أمام منافستها الأميركية في نهائي " ".وخلال تصريحاتها لشبكة " سبورت "، قالت سابالينكا إن "تصريحاتها بعد الخسارة أمام جوف كانت خاطئة.وقالت سابالينكا: "كانت هذه تصريحات غير احترافية مني. تركت مشاعري تتغلب علي. أنا نادمة على ما قلته. كما تعلم، كلنا نرتكب أخطاء. أنا مجرد بشر مازال يتعلم في الحياة. أعتقد أن كلنا نمرّ بهذه الأيام التي نفقد فيها سيطرتنا. ولكن ما أريد قوله أيضا هو أنني كتبت لجوف بعدها، ليس مباشرة، ولكن مؤخرا". (العربية)