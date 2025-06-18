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رياضة

راموس يقود مونتيري المكسيكي لتعادل ثمين أمام إنتر ميلانو

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:54
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تعادل إنتر ميلانو الإيطالي بصعوبة بالغة مع مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-1، الأربعاء، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الخامسة لكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة.
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تقدم مونتيري بهدف مدافعه الإسباني المخضرم سيرخيو راموس في الدقيقة 25 من المباراة التي أقيمت على ملعب "روز بول" في كاليفورنيا.
ومنح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلانو فريقه التعادل بهدف في الدقيقة 42، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبذلك بقي ريفر بليت الأرجنتيني في صدارة المجموعة بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 3-1.

ويلتقي إنتر ميلانو مع أوراوا، بينما يلعب مونتيري ضد ريفر بليت في ديربي لاتيني ضمن منافسات الجولة الثانية.

وخيب الفريق الإيطالي آمال مشجعيه في أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الروماني الجديد، كريستيان كيفو، الذي تولى المهمة خلفا لسيموني إنزاجي الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي بعد أيام قليلة من الخسارة أمام باريس سان جرمان بنتيجة 0-5 في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 31 ايار الماضي.
في المقابل، لمع راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، حيث سجل هدف فريقه الوحيد، وحصل على جائزة رجل المباراة.

واحتفل راموس بالهدف 145 في مسيرته بواقع 101 هدف مع ريال مدريد، و23 هدفا بقميص منتخب إسبانيا إضافة إلى 10 أهداف بقميص ناديه القديم إشبيلية، و6 أهداف مع باريس سان جرمان.

لم يستغل إنتر أفضليته، بل أضاع لاعبوه بنجامين بافارد وسيباستيانو إسبوسيتو وهنريك مخيتريان أكثر من فرصة خطيرة في أول 22 دقيقة من المباراة وسط تألق لافت من إستيان أندرادا حارس مرمى مونتيري.
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