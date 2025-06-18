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رياضة

نجم برشلونة يرتبط بعدّة فتيات في عام واحد!

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:18
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تشهد الحياة الشخصية لنجم برشلونة الإسباني لامين جمال، تقلبات متواصلة في علاقاته العاطفية، ما يثير تساؤلات حول قدرته على تحقيق التوازن بين التألق في الملاعب وتطورات حياته الخاصة.
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عرف الجمهور أليكس باديلا، المؤثرة الشابة، حين ظهرت برفقة جمال خلال بطولة "يورو 2024"، حيث كان التألق الرياضي يقابله انسجام عاطفي، لكن العلاقة لم تدم طويلًا، وانتهت بعد أن ألغى الطرفان متابعتهما لبعض على "إنستغرام"، وسط شائعات بالخيانة نفتها باديلا لاحقًا. وسرعان ما ارتبط اسم جمال بعارضة الأزياء الروسية الأرمينية أليسا بتروسيان، إلا أن العلاقة لم تُؤكد رسميًا، وانتهت سريعا بعد أيام من انتشارها، مع خطوة إلغاء المتابعة المتبادلة بينهما.
 
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ثم ظهرت علاقة جديدة مع العارضة الإيطالية آنا جيغنوسو التي زارت برشلونة لحضور مباراة لجمال، وظهرا معًا في المدينة، لكن العلاقة انتهت سريعًا أيضًا بعد عودتها إلى إيطاليا.

وأثار جمال الجدل بعد تفاعله مع منشورات اللاعبة الصاعدة كيانا بالوما دوفور على "إنستغرام"، ما فُسر على أنه إعجاب محتمل، وإن لم يؤكد أي منهما العلاقة علنًا.
 
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وأعاد لامين إشعال التكهنات بعودته إلى باديلا بعدما ظهرا معًا في حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي وهما متشابكا الأيدي، بعد فترة من الانفصال.
 
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وخلال عطلته الصيفية في إيطاليا، رُبط اسم جمال بالمؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز (30 عامًا)، بعد تداول صور لهما معًا على دراجة بحرية. رغم الجدل، نفى جمال لاحقًا أي علاقة بها، مؤكدًا أنها مجرد شائعة. (روسيا اليوم)
 
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