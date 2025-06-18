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رياضة

تسريبات "واتساب" تفضح خطة لاستهداف مورينيو في تركيا!

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:00
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كشفت رسائل "واتساب" مسرّبة بين رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم، جلال نوري دميرتورك، وأعضاء من اللجنة، عن وجود نوايا مسبقة لمعاقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشه، بشكل متعمد في الموسم المقبل.
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أظهرت الرسائل المسربة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات منسوبة لرئيس اللجنة تقول: "لقد تم التسامح معه أكثر من اللازم.. سنحاسبه في الموسم المقبل". هذه التسريبات دفعت رئيس اللجنة وأعضاءها لتقديم استقالة جماعية.

وفي أول رد رسمي، طالب نادي فنربخشه الاتحاد التركي بفتح تحقيق عاجل وشفاف، معتبرًا أن ما جرى "انتهاك صريح لمبدأ الحياد والعدالة". كما عبّر السكرتير العام للنادي، بوراك كيزيلهان، عن قلقه من أن تتحول لجنة الانضباط إلى أداة للانتقام بدلًا من تحقيق العدالة في كرة القدم التركية.

وكان مورينيو قد دخل منذ بداية مشواره مع فنربخشه في صدامات متكررة مع الاتحاد التركي، خاصة بعد تصريحاته القاسية ضد التحكيم عقب مباراة مثيرة أمام غلطة سراي في شباط الماضي، حين قال إن دكة البدلاء كانت "تقفز كالقرود" وأنه لو أدار اللقاء حكم تركي لحدثت "كوارث". ورد غلطة سراي حينها باتهامه بالعنصرية، فيما اعتبره الاتحاد "إهانة لكرة القدم التركية"، وفرض عليه عقوبة إيقاف وغرامة قبل أن تُخفف لاحقًا.

في حادثة لاحقة، وبعد خسارة فنربخشه أمام غلطة سراي في كأس تركيا، تسبب مورينيو بإسقاط مدرب المنافس أوكان بوروك أرضًا بحركة مثيرة للجدل، ما أدى لإيقافه مجددًا لثلاث مباريات.

ورغم كل الجدل، فإن مورينيو لا يزال على رأس الجهاز الفني لفنربخشه، ومن المتوقع استمراره في الموسم المقبل، لكن هذه التسريبات زادت الضغط على الاتحاد التركي، وطرحت تساؤلات جدية حول نزاهة اللعبة في البلاد. (روسيا اليوم)
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