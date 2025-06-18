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رياضة

إنكلترا إلى ربع النهائي رغم خسارتها أمام ألمانيا

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:30
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بلغت حاملة اللقب إنكلترا ربع نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً رغم الهزيمة أمام ألمانيا (1-2) مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
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وتأهلت إنجلترا بعد حصدها 4 نقاط من فوز على تشيكيا (3-1) في الجولة الأولى وتعادل مع سلوفينيا (0-0) في الجولة الثانية وأخيراً الخسارة أمام ألمانيا التي تأهلت بالعلامة الكاملة.

سجّل هدفي ألمانيا كنوف (3) ووايبر (33) وهدف إنجلترا سكوت (76). (بي ان سبورتس)
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