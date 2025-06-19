Advertisement

خاص

"الهلال" يُدوّن اسمه في التاريخ: تعادل بطعم الانتصار أمام "ريال مدريد"

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
19-06-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1378664-638859249010812834.png
Doc-P-1378664-638859249010812834.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أمسية كروية استثنائية شهدها ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأميركية، فرض نادي "الهلال" السعودي نفسه رقمًا صعبًا في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية 2025، بعدما انتزع تعادلا تاريخيًا (1-1) أمام "ريال مدريد" الإسباني بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو.
Advertisement
 
رغم أن التاريخ، والإمكانات الفنية والمالية، كانت تُرجّح كفة "ريال مدريد"، فإن "الزعيم" السعودي قلب كل التوقعات، وكتب واحدة من أجرأ القصص الكروية في تاريخ كأس العالم للأندية. شوط أول خارق قدّمه "الهلال" بانضباط تكتيكي وفرص محققة، انتهى بتعادل مستحق بعد أن ترجم البرتغالي روبن نيفيز ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 41، ردًا على هدف غونزالو غارسيا المفاجئ.
 
ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الهلال ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية | إرم نيوز

 
وفي وقتٍ كانت فيه جماهير "ريال مدريد" تمني النفس ببداية نارية في عهد ألونسو، الذي تولى المسؤولية خلفًا لأنشيلوتي، جاء "الهلال" بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي ليُربك الحسابات، ويؤكد أن الكرة السعودية باتت تملك هويةً تكتيكية واضحة، وروحًا لا تلين.
 
"الهلال" استحوذ، ضغط، وصنع الفرص واحدة تلو الأخرى، بينما تأخر "الريال" في الدخول إلى أجواء المباراة، وكان قريبًا من الخروج خاسرًا لولا ركلة جزاء في الدقيقة (90+2). لكن حتى هذه الفرصة اصطدمت بجدار مغربي اسمه ياسين بونو، الذي تصدى ببراعة لتسديدة فيديريكو فالفيردي، وسط ذهول لاعبي "الميرينغي".
 
أهداف مبارة ريال مدريد والهلال

كسر للهَيمنة.. وكتابة للتاريخ
بهذا التعادل، كسر "الهلال" السعودي سلسلة الانتصارات الأوروبية المطلقة على الأندية الآسيوية في تاريخ البطولة، والتي بلغت 14 فوزًا أوروبيًا على مدار النسخ السابقة. وأصبح الفريق أول نادٍ عربي وآسيوي يحصد نقطة أمام عملاق أوروبي في كأس العالم للأندية، لينضم اسمه إلى سجل الإنجازات التاريخية للكرة الآسيوية.
 
كما أوقف "الزعيم" سلسلة التفوق المدريدي على الأندية العربية، إذ كان "ريال مدريد" قد انتصر سابقًا على فرق عربية مثل "الهلال" و"النصر" السعوديين، و"الأهلي" المصري، و"الرجاء" المغربي، و"العين" و"الجزيرة" الإماراتيين، قبل أن تأتي ليلة ميامي لتكتب فصلاً جديدًا.
 
الهلال النتائج والإحصائيات وأبرز اللقطات. | كووورة

بصمات إنزاغي وغياب مفاجأة ألونسو

في هذه المباراة، أثبت المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي قدرته على التعامل مع الضغط والمباريات الكبيرة، فرسم خطة واقعية وذكية استغل من خلالها نقاط ضعف "الملكي"، خاصة في الشوط الأول، حيث صنع "الهلال" كثافة هجومية وتمريرات متقنة أربكت دفاعات "الريال". وعلى الطرف الآخر، ظهر تشابي ألونسو متأخرًا في رد فعله، وافتقدت تشكيلته للانسجام والحدة المطلوبة، رغم تحسن نسبي في الشوط الثاني.
 
وما زاد من قيمة إنجاز "الهلال" أن الفريق خاض المباراة في ظل غياب مهاجمه الأول ألكسندر ميتروفيتش، في حين غاب عن "الريال" نجمه الفرنسي كيليان مبابي بسبب الحمى. ورغم ذلك، فإن الفارق لم يكن واضحًا على أرض الميدان، بل كان "الهلال" هو الطرف الأفضل لجزء كبير من اللقاء.
 
ترتيب مجموعة الهلال في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع ريال مدريد - بطولات

تصريحات ما بعد المباراة.. اعتراف مدريدي وتقدير عالمي
واعترف تشابي ألونسو بصعوبة المباراة، مؤكدًا أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب، خصوصًا في الشوط الأول، مشددًا على الحاجة للعمل والتحسين. في المقابل، انهالت الإشادات على "الهلال" من كبرى الصحف العالمية، فوصفت "ماركا" أداء الفريق السعودي بأنه مفاجئ وسيطر على الشوط الأول، وقالت "فوكس سبورت" إن الهلال "أفسد حفلة ريال مدريد"، بينما كتبت "بيلد" الألمانية: "ريال مدريد كان محظوظًا بالتعادل"، أما "ESPN" فرأت أن بونو لخص بقفزته البارعة ما عاشه "الريال" من ذبول بدني وفكري أمام "الهلال".
 
ما فعله "الهلال" أمام الإسباني "ريال مدريد" في كأس العالم للأندية 2025، لم يكن مجرد نقطة في جدول الترتيب، بل نقطة فاصلة في مسار كرة القدم الآسيوية والعربية.
لقد فرض "الزعيم" منطقه، وأكد أن الثقة والتنظيم والهوية يمكن أن تُجبر أعتى الأندية على التواضع. وبينما ينظر "الهلال" لمباراته المقبلة أمام "سالزبورغ" بطموح مشروع للتأهل، سيحتاج "ريال مدريد" إلى ما هو أكثر من الاسم والتاريخ ليستعيد بريقه تحت قيادة ألونسو.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تورام يدوّن اسمه بهدف تاريخي في مرمى برشلونة
lebanon 24
19/06/2025 14:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من افضلية لريال مدريد على الهلال؟
lebanon 24
19/06/2025 14:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز تاريخي يصل إليه ريال مدريد
lebanon 24
19/06/2025 14:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عيد بطعم الغلاء.. اليكم أسعار حلويات عيد الأضحى
lebanon 24
19/06/2025 14:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:35 | 2025-06-19
06:24 | 2025-06-19
03:40 | 2025-06-19
01:00 | 2025-06-19
00:30 | 2025-06-19
00:00 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24