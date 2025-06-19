إحراق حافلة وإصابة حكم... مباراة كرة قدم تحوّلت إلى أعمال شغب غير مسبوقة



Advertisement

وذكر في بيان أنه تم إضرام النيران في حافلة الفريق.



وفرّ اللاعبون ومسؤولو من الملعب وسط اضطرابات جماهيرية خارج الاستاد. توقفت مباراة الأهلي والاتحاد، في الدقيقة 39، بعدما اقتحم لاعبو الأهلي البدلاء والجماهير الملعب اعتراضا على احتفال لاعبي الاتحاد بتسجيل الهدف الأول.وذكر في بيان أنه تم إضرام النيران في حافلة الفريق.وفرّ اللاعبون ومسؤولو من الملعب وسط اضطرابات جماهيرية خارج الاستاد.

وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت وقوع اشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن داخل الملعب، وفي محيطه.



وأرجع الأهلي السبب في اندلاع الاضطرابات لـ "عمل استفزازي" من أحد لاعبي الاتحاد، بينما أُصيب حكم برتغالي وبعض المشجعين في أعمال الشغب. (العربية)