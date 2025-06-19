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رياضة

إحراق حافلة وإصابة حكم... مباراة كرة قدم تحوّلت إلى أعمال شغب غير مسبوقة

Lebanon 24
19-06-2025 | 09:23
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توقفت مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد، في الدقيقة 39، بعدما اقتحم لاعبو الأهلي البدلاء والجماهير الملعب اعتراضا على احتفال لاعبي الاتحاد بتسجيل الهدف الأول.
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وذكر نادي الاتحاد في بيان أنه تم إضرام النيران في حافلة الفريق.

وفرّ اللاعبون ومسؤولو كرة القدم من الملعب وسط اضطرابات جماهيرية خارج الاستاد.
 
وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت وقوع اشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن داخل الملعب، وفي محيطه.

وأرجع الأهلي السبب في اندلاع الاضطرابات لـ "عمل استفزازي" من أحد لاعبي الاتحاد، بينما أُصيب حكم برتغالي وبعض المشجعين في أعمال الشغب. (العربية)
 
 
 
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