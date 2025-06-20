Advertisement

رياضة

غادر المستشفى.. إليكم جديد الحالة الصحية لمبابي

Lebanon 24
20-06-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1379122-638859954000825943.png
Doc-P-1379122-638859954000825943.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي ريال مدريد، مساء الخميس، أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، مؤكداً أنه سيواصل تعافيه تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق، تمهيداً لعودته التدريجية إلى التمارين الجماعية.
Advertisement

وكان النادي الملكي قد أصدر بياناً في وقت سابق من اليوم أوضح فيه أن مبابي نُقل إلى المستشفى بعد معاناته من أعراض قوية أبعدته عن تدريبات الفريق والمباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام الهلال السعودي على ملعب "هارد روك" في ميامي مساء الأربعاء.

وجاء في البيان الثاني للنادي: "غادر لاعبنا كيليان مبابي المستشفى بعد ظهر اليوم، وعاد إلى معسكر الفريق. سيواصل مبابي تلقي العلاج الطبي الخاص، وسيعود تدريجياً إلى أنشطة الفريق بحسب تطور حالته الصحية".

ويُعد غياب مبابي ضربة قوية للفريق في مستهل مشواره بالبطولة، خصوصاً أنه كان أحد أبرز عناصر ريال مدريد في الموسم الماضي رغم خيبة الأمل الجماعية، إذ سجل 43 هدفاً في جميع المسابقات، في أول موسم له مع الفريق الإسباني عقب انتقاله من باريس سان جيرمان.

وتترقب جماهير "البلانكوس" عودة نجمهم الفرنسي في أقرب وقت، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تنتظر الفريق محلياً وقارياً، في موسم يسعى فيه ريال مدريد لاستعادة أمجاده والظفر بلقب عالمي غاب عنه طويلاً.
مواضيع ذات صلة
بعد أن تعرض لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لماجد المهندس
lebanon 24
20/06/2025 10:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يعلق على الحالة الصحية لإمام عاشور
lebanon 24
20/06/2025 10:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يزال في المستشفى وحالته لم تستقرّ بشكل كامل.. مصدر يكشف آخر التطوّرات الصحيّة لنجل تامر حسني
lebanon 24
20/06/2025 10:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير صحة غزة: الاحتلال يسعى لتدمير المستشفى الإندونيسي ليؤثر على المنظومة الصحية في غزة
lebanon 24
20/06/2025 10:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:19 | 2025-06-20
02:30 | 2025-06-20
02:00 | 2025-06-20
01:30 | 2025-06-20
01:00 | 2025-06-20
23:30 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24