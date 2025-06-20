غادر المستشفى.. إليكم جديد الحالة الصحية لمبابي

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أعلن ، مساء الخميس، أن مهاجمه الفرنسي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، مؤكداً أنه سيواصل تعافيه تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق، تمهيداً لعودته التدريجية إلى التمارين الجماعية.وكان النادي الملكي قد أصدر بياناً في وقت سابق أوضح فيه أن مبابي نُقل إلى المستشفى بعد معاناته من أعراض قوية أبعدته عن تدريبات الفريق والمباراة الافتتاحية في للأندية، التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام السعودي على ملعب "هارد روك" في ميامي مساء الأربعاء.وجاء في البيان الثاني للنادي: "غادر لاعبنا مبابي المستشفى بعد ظهر اليوم، وعاد إلى معسكر الفريق. سيواصل مبابي تلقي العلاج الطبي الخاص، وسيعود تدريجياً إلى أنشطة الفريق بحسب تطور حالته الصحية".ويُعد غياب مبابي ضربة قوية للفريق في مستهل مشواره بالبطولة، خصوصاً أنه كان أحد أبرز عناصر في الموسم الماضي رغم خيبة الأمل الجماعية، إذ سجل 43 هدفاً في جميع المسابقات، في أول موسم له مع الفريق الإسباني عقب انتقاله من .وتترقب جماهير "البلانكوس" عودة نجمهم الفرنسي في أقرب وقت، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تنتظر الفريق محلياً وقارياً، في موسم يسعى فيه لاستعادة أمجاده والظفر بلقب عالمي غاب عنه طويلاً.