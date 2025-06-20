رغم العرض المالي الضخم.. سباليتي يرفض تدريب النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب لوتشيانو سباليتي السابق لمنتخب رفض عرضا من نادي النصر السعودي لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.

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وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو" سبورت أن سباليتي رفض عرضا لتدريب النصر لمدة 3 مواسم مقابل 18 مليون سنويا.



وأثار هذا الرفض في ظل وجود نجم عالمي بحجم في صفوف الفريق النصراوي العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

ويعرف لوتشيانو سباليتي بشخصيته التدريبية القوية وقدرته على فرض أسلوبه ورؤيته على أي فريق يقوده ويفضل المدرب بناء فريق متجانس يعتمد على الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي أكثر من الاعتماد على المهارات الفردية للنجوم.

ووجود لاعب يتمتع بشعبية ونفوذ كبيرين مثل كريستيانو قد يقلل من قدرة المدرب على التحكم الكامل في غرفة الملابس وفرض رؤيته دون قيود وهو ما قد يتعارض مع طبيعة سباليتي التي تميل إلى السيطرة الفنية والإدارية الكاملة. (روسيا اليوم)