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رياضة

رغم العرض المالي الضخم.. سباليتي يرفض تدريب النصر السعودي

Lebanon 24
20-06-2025 | 06:44
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا رفض عرضا من نادي النصر السعودي لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.
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وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو" سبورت الإيطالية أن سباليتي رفض عرضا لتدريب النصر لمدة 3 مواسم مقابل 18 مليون يورو سنويا.

وأثار هذا الرفض في ظل وجود نجم عالمي بحجم كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق النصراوي العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. 
 
ويعرف لوتشيانو سباليتي بشخصيته التدريبية القوية وقدرته على فرض أسلوبه ورؤيته على أي فريق يقوده ويفضل المدرب الإيطالي بناء فريق متجانس يعتمد على الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي أكثر من الاعتماد على المهارات الفردية للنجوم.
 
ووجود لاعب يتمتع بشعبية ونفوذ كبيرين مثل كريستيانو رونالدو قد يقلل من قدرة المدرب على التحكم الكامل في غرفة الملابس وفرض رؤيته دون قيود وهو ما قد يتعارض مع طبيعة سباليتي التي تميل إلى السيطرة الفنية والإدارية الكاملة. (روسيا اليوم) 
 
 
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