أوّل تعليق من فيرتز بعد انضمامه لليفربول

أعلن ، اليوم الجمعة، التعاقد الرسمي مع النجم الألماني قادماً من .

وعقب الإعلان الرسمي، عبّر نجم السابق عن سعادته البالغة بانضمامه إلى فريقه الجديد، موجهاً رسالة خاصة للجماهير، حيث قال: "شكراً لكم على الدعم، شاهدت تعليقاتكم على "إنستغرام" والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، الكل يريد مجيئي إلى هذا النادي ولهذا أشكرهم على الدعم".

وأضاف النجم الألماني الواعد: "أتطلع للعب أمام جماهير " "، لإنجاز أشياء عظيمة معاً، لذلك أنا سعيد لمجيئي وأعتذر على التأخير".

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