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رياضة

أوّل تعليق من فيرتز بعد انضمامه لليفربول

Lebanon 24
20-06-2025 | 14:57
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أعلن نادي ليفربول، اليوم الجمعة، التعاقد الرسمي مع النجم الألماني فلوريان فيرتز قادماً من باير ليفركوزن.

 

وعقب الإعلان الرسمي، عبّر نجم ليفركوزن السابق عن سعادته البالغة بانضمامه إلى فريقه الجديد، موجهاً رسالة خاصة للجماهير، حيث قال: "شكراً لكم على الدعم، شاهدت تعليقاتكم على "إنستغرام" والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، الكل يريد مجيئي إلى هذا النادي ولهذا أشكرهم على الدعم".

 

وأضاف النجم الألماني الواعد: "أتطلع للعب أمام جماهير "الريدز"، لإنجاز أشياء عظيمة معاً، لذلك أنا سعيد لمجيئي وأعتذر على التأخير".

 
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ووقع فيرتز (22 عاماً) عقداً طويل الأمد مع "الريدز" بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، في خطوة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية أو مدتها المحددة.

 
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