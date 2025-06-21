برشلونة يضع عينه على موهبة سورية

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وبحسب صحيفة " " الكتالونية، فإن تتابع اللاعب عن كثب وتسعى لضمه مقابل مبلغ رمزي يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين ، في خطوة تهدف لتأمين الصفقة مبكرًا، قبل أن يحظى بردغجي باهتمام أكبر من أندية منافسة، خصوصًا وأن عقده ينتهي في كانون الأول المقبل.روني بردغجي، البالغ من العمر 19 عامًا، هو لاعب يحمل الجنسية السويدية، من أصول ، وُلد في ، وبرز اسمه في السنوات الأخيرة كأحد أبرز المواهب الصاعدة في . نشأ في أندية كالينغي وروديبي ومالمو السويدية، قبل أن ينضم إلى كوبنهاغن عام 2020 بعمر 15 عامًا.وشهد عام 2021 انطلاقته الاحترافية مع الفريق الأول، حيث لعب أول مباراة وهو بعمر 16 عامًا فقط، ليبدأ منذ ذلك الحين في جذب أنظار كشافي الأندية الكبرى، من بينها .