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رياضة

برشلونة يضع عينه على موهبة سورية

Lebanon 24
21-06-2025 | 14:45
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تجدد اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الجناح الشاب روني بردغجي، لاعب نادي كوبنهاغن الدنماركي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تتابع اللاعب عن كثب وتسعى لضمه مقابل مبلغ رمزي يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين يورو، في خطوة تهدف لتأمين الصفقة مبكرًا، قبل أن يحظى بردغجي باهتمام أكبر من أندية منافسة، خصوصًا وأن عقده ينتهي في كانون الأول المقبل.

من هو روني بردغجي؟
روني بردغجي، البالغ من العمر 19 عامًا، هو لاعب يحمل الجنسية السويدية، من أصول سورية، وُلد في الكويت، وبرز اسمه في السنوات الأخيرة كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا. نشأ في أندية كالينغي وروديبي ومالمو السويدية، قبل أن ينضم إلى كوبنهاغن عام 2020 بعمر 15 عامًا.

وشهد عام 2021 انطلاقته الاحترافية مع الفريق الأول، حيث لعب أول مباراة وهو بعمر 16 عامًا فقط، ليبدأ منذ ذلك الحين في جذب أنظار كشافي الأندية الكبرى، من بينها برشلونة.

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