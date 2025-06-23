29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
راتب كبير... ميسي يتلقى عرضاً جديداً للإنتقال إلى الدوريّ السعوديّ
Lebanon 24
23-06-2025
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "365Scores"، أن
صندوق الاستثمارات العامة
في السعوديّة فتح باب المفاوضات مجددا مع
خورخي ميسي
، والد ووكيل أعمال
ليونيل ميسي
، لبحث إمكانية انتقال نجله إلى أحد أندية
الدوري السعودي
هذا الصيف.
Advertisement
وأكدت المصادر أن
خورخي
ميسي
أبدى مرونة مبدئية تجاه الفكرة، لكنه اشترط الحصول على ضمانات خاصة تتعلق بعمولة الانتقال، في حال توقيع الاتفاق.
وأضاف المصدر أن
العرض
السعودي يتضمن راتبا سنويا ضخما يتجاوز 50 مليون دولار، مع منح اللاعب حرية اختيار النادي الذي يرغب في تمثيله داخل
المملكة
، دون فرض خيارات محددة من الجانب السعودي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد ميسي.. بنزيما إلى الدوري الأميركي!
Lebanon 24
بعد ميسي.. بنزيما إلى الدوري الأميركي!
23/06/2025 14:30:56
23/06/2025 14:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
راتب بـ 50 مليون يورو.. إنزاغي يعيد التفكير بعرض نادي "الهلال" السعودي
Lebanon 24
راتب بـ 50 مليون يورو.. إنزاغي يعيد التفكير بعرض نادي "الهلال" السعودي
23/06/2025 14:30:56
23/06/2025 14:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له
Lebanon 24
ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له
23/06/2025 14:30:56
23/06/2025 14:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا ما تم كشفه
23/06/2025 14:30:56
23/06/2025 14:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
نجم ريال مدريد يتعرض لـ"إساءة عنصرية".. وفتح تحقيق عاجل
Lebanon 24
نجم ريال مدريد يتعرض لـ"إساءة عنصرية".. وفتح تحقيق عاجل
03:39 | 2025-06-23
23/06/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر.. مفاجآت مستمرة وسباق الأرقام القياسية
Lebanon 24
تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر.. مفاجآت مستمرة وسباق الأرقام القياسية
02:58 | 2025-06-23
23/06/2025 02:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي فرص الهلال للتأهل للدور القادم في "مونديال الأندية"؟
Lebanon 24
ما هي فرص الهلال للتأهل للدور القادم في "مونديال الأندية"؟
23:53 | 2025-06-22
22/06/2025 11:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مارك ماركيز يتفوق على شقيقه... وخيبة أمل لبانيايا أمام جماهيره في إيطاليا
Lebanon 24
مارك ماركيز يتفوق على شقيقه... وخيبة أمل لبانيايا أمام جماهيره في إيطاليا
23:00 | 2025-06-22
22/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم فمن هو؟
Lebanon 24
لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم فمن هو؟
15:00 | 2025-06-22
22/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
10:53 | 2025-06-22
22/06/2025 10:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
09:00 | 2025-06-22
22/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم البسّام: قالت كلمتها ومشت
Lebanon 24
مريم البسّام: قالت كلمتها ومشت
16:31 | 2025-06-22
22/06/2025 04:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
01:38 | 2025-06-23
23/06/2025 01:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انتهى "النووي" بضربة ترامب؟
Lebanon 24
هل انتهى "النووي" بضربة ترامب؟
10:30 | 2025-06-22
22/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:39 | 2025-06-23
نجم ريال مدريد يتعرض لـ"إساءة عنصرية".. وفتح تحقيق عاجل
02:58 | 2025-06-23
تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر.. مفاجآت مستمرة وسباق الأرقام القياسية
23:53 | 2025-06-22
ما هي فرص الهلال للتأهل للدور القادم في "مونديال الأندية"؟
23:00 | 2025-06-22
مارك ماركيز يتفوق على شقيقه... وخيبة أمل لبانيايا أمام جماهيره في إيطاليا
15:00 | 2025-06-22
لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم فمن هو؟
12:30 | 2025-06-22
فرص المنتخب السعودي لبلوغ ربع نهائي الكأس الذهبية 2025
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
23/06/2025 14:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
23/06/2025 14:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
23/06/2025 14:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24