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رياضة

راتب كبير... ميسي يتلقى عرضاً جديداً للإنتقال إلى الدوريّ السعوديّ

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:32
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كشف موقع "365Scores"، أن صندوق الاستثمارات العامة في السعوديّة فتح باب المفاوضات مجددا مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، لبحث إمكانية انتقال نجله إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الصيف.
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وأكدت المصادر أن خورخي ميسي أبدى مرونة مبدئية تجاه الفكرة، لكنه اشترط الحصول على ضمانات خاصة تتعلق بعمولة الانتقال، في حال توقيع الاتفاق.

وأضاف المصدر أن العرض السعودي يتضمن راتبا سنويا ضخما يتجاوز 50 مليون دولار، مع منح اللاعب حرية اختيار النادي الذي يرغب في تمثيله داخل المملكة، دون فرض خيارات محددة من الجانب السعودي. (روسيا اليوم)
 
 
 
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