راتب كبير... ميسي يتلقى عرضاً جديداً للإنتقال إلى الدوريّ السعوديّ

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كشف موقع "365Scores"، أن في السعوديّة فتح باب المفاوضات مجددا مع ، والد ووكيل أعمال ، لبحث إمكانية انتقال نجله إلى أحد أندية هذا الصيف.وأكدت المصادر أن أبدى مرونة مبدئية تجاه الفكرة، لكنه اشترط الحصول على ضمانات خاصة تتعلق بعمولة الانتقال، في حال توقيع الاتفاق.وأضاف المصدر أن السعودي يتضمن راتبا سنويا ضخما يتجاوز 50 مليون دولار، مع منح اللاعب حرية اختيار النادي الذي يرغب في تمثيله داخل ، دون فرض خيارات محددة من الجانب السعودي. (روسيا اليوم)