المسابقة الثانية لتحدي الصخور: اللقب لأندي شلهوب ووسيم سيف الدين

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نظم للسيارات والسياحة المسابقة الثانية لتحدي الصخور والعوائق "روك كراولينغ" لسنة 2025 في ببسكنتا برعاية بلدية .*فئة "اكستريم فل لوك":1-أندي على "باغي"2-أيبي شلهوب على "باغي"3-نبيل جلبوط على "باغي"*فئة "فل لوك":1-وسيم على "باغي"2-ايلي زوين على "باغي"3-الياس الحاج على "باغي"وفي الختام، أقيم حفل التتويج بحضور رئيس بلدية بسكنتا انطوان وعضو البلدية فاتن ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظم ومدير المسابقة جان ونّس واعضاء .وقدم كريكر، باسم النادي المنظم، تذكارية تسلمتها العلم.