Advertisement

رياضة

المسابقة الثانية لتحدي الصخور: اللقب لأندي شلهوب ووسيم سيف الدين

Lebanon 24
24-06-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1382049-638863933132318351.png
Doc-P-1382049-638863933132318351.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسابقة الثانية لتحدي الصخور والعوائق "روك كراولينغ" لسنة 2025 في قناة باكيش ببسكنتا برعاية بلدية بسكنتا.
Advertisement

*فئة "اكستريم فل لوك":

1-أندي شلهوب على "باغي"

2-أيبي شلهوب على "باغي"

3-نبيل جلبوط على "باغي"

 

*فئة "فل لوك":

1-وسيم سيف الدين على "باغي"

2-ايلي زوين على "باغي"

3-الياس الحاج على "باغي"

وفي الختام، أقيم حفل التتويج بحضور رئيس بلدية بسكنتا انطوان هراوي وعضو البلدية فاتن العلم ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظم غابي كريكر ومدير المسابقة جان ونّس واعضاء اللجنة المنظمة .

وقدم كريكر، باسم النادي المنظم، درعا تذكارية تسلمتها العلم.
مواضيع ذات صلة
نبيل جلبوط ووسيم سيف الدين بطلا المرحلة الأولة لاجتياز الصخور والعوائق
lebanon 24
25/06/2025 00:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو أوّل إطلالة لندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم
lebanon 24
25/06/2025 00:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الحكمة تنظم النسخة الثانية من مسابقة ريادة الأعمال
lebanon 24
25/06/2025 00:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميريام تكلي تتصدر النسخة الوطنية لمسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"
lebanon 24
25/06/2025 00:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:22 | 2025-06-24
13:54 | 2025-06-24
12:23 | 2025-06-24
10:05 | 2025-06-24
09:41 | 2025-06-24
08:37 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24