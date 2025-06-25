مونديال الأندية.. الفيفا يحقق في "إساءة عنصرية ولفظ بذيء"

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وأشارت وسائل إعلامية إلى أن روديغير أبلغ حكم المباراة التي انتهت بفوز 3-1، البرازيلي رامون أباتي، بوجود إساءة عنصرية من اللاعب الذي دخل من مقاعد البدلاء، وذلك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. فتح (فيفا) تحقيقا ضد الأرجنتيني غوستافو كابرال لاعب باتشوكا المكسيكي، بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية للألماني أنتونيو روديغير مدافع ، خلال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في للأندية.وأشارت وسائل إعلامية إلى أن روديغير أبلغ حكم المباراة التي انتهت بفوز 3-1، البرازيلي رامون أباتي، بوجود إساءة عنصرية من اللاعب الذي دخل من مقاعد البدلاء، وذلك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ونفذ الحكم الإشارة الرسمية لبروتوكول الفيفا، التي تستخدم عند وجود إساءة عنصرية محتملة.



ونفى كابرال (39 عاما) الاتهامات بعد المباراة، قائلا "كانت مشادة. اصطدمنا ببعضنا. وقال إنني ضربته ثم وقعت مشادة كلامية، وأشار الحكم إلى وجود إساءة عنصرية".

وتابع: "في الأرجنتين نقول (لفظ بذيء تعني جبانا)، وكنت أقول له ذلك طوال الوقت".



وكان المدير الفني لريال شابي ألونسو أشار إلى أن " (روديغير) أخبرنا بشيء، وتم تفعيل بروتوكول الفيفا وهناك تحقيق جار. نحن نصدقه. هذا أمر غير مقبول".



وقال الفيفا إن قرار فتح تحقيق بالواقعة جاء بعد "مراجعة تقرير المباراة" التي قدمها الحكام.



وسيسمح لكابرال بالمشاركة في المسابقة بينما تستمر التحقيقات، إذ من المقرر أن يخوض باتشوكا مباراته الأخيرة أمام السعودي مساء الخميس.



لكن الفريق المكسيكي فقد فرص التأهل إلى ثمن النهائي، بعد خسارته في أول مباراتين أمام سالزبورغ النمسوي وريال مدريد.