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رياضة

توتر في بورتو.. جماهير تهاجم الفريق بسبب "المونديال" والشرطة تتصدى بالقوة

Lebanon 24
25-06-2025 | 10:11
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هاجمت جماهير نادي بورتو البرتغالي لاعبي الفريق ورئيس النادي أندريه فيلاش بواش فور وصول البعثة إلى مطار "فرانشيسكو سا كارنيرو"، احتجاجاً على المشاركة المخيبة في كأس العالم للأندية، واضطرت الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي لتفريق الموجودين.
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وودع بورتو البطولة المقامة في أميركا بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، خلف بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأميركي، في المجموعة التي ضمت أيضاً الأهلي المصري الذي ودع من الدور ذاته.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن نحو 50 مشجعاً من مشجعي بورتو، معظمهم من روابط الألتراس، انتظروا أمام المطار وعبروا عن غضبهم بهتافات طالبت برحيل فيلاش بواش، كما وجهوا الشتائم للمدرب الأرجنتيني مارتن أنسيلمي ولاعبي الفريق.

وحاولت الشرطة في البداية احتواء التوتر، لكنها اضطرت لاحقاً إلى إطلاق الرصاص المطاطي في الهواء لتفريق الجماهير التي اعترضت طريق الحافلة الرسمية ومنعتها من التحرك لعدة دقائق.

وغادرت بعثة الفريق المطار عبر البوابة الخاصة لكبار الشخصيات، وهو أمر غير مسبوق، بعدما هتف المشجعون ضد رئيس النادي بعبارات حادة لمطالبته بالاستقالة والرحيل، كما هاجمت المجموعة لاعبي الفريق بعبارات مثل: عار عليكم.. أنتم عار.

وأنهى بورتو الدوري البرتغالي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، خلف سبورتنغ لشبونة البطل برصيد 82 نقطة وبنفيكا صاحب المركز الثاني برصيد 80 نقطة. (العربية)
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