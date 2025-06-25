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رياضة
برشلونة يعلن رسميًا موعد عودته إلى "كامب نو"
Lebanon 24
25-06-2025
|
13:36
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أعلن
نادي برشلونة
رسميًا عن موعد عودته المرتقبة إلى ملعب "
كامب نو
"، بعد أكثر من عامين من الغياب بسبب أعمال التجديد الشاملة. وكشف النادي أن افتتاح الملعب الجديد جزئيًا سيكون
يوم الأحد
10 آب 2025، ضمن فعاليات
كأس خوان غامبر
التقليدي، فيما ستُعلن لاحقًا تفاصيل الحدث والفريق المنافس.
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وبحسب التقارير، سيفتتح الملعب بسعة مخفّضة تُقدّر بنحو 25 ألف متفرج، رغم أن النادي لم يؤكد الرقم رسميًا بعد، على أن تُنظم سلسلة من الأنشطة الخاصة بالمناسبة تُعلن تفاصيلها في الفترة المقبلة.
وأطلق
برشلونة
حملة ترويجية واسعة تحت شعار "نعود إلى المنزل، نهتز من جديد"، تتضمن فعاليات ميدانية ورقمية تهدف لتعزيز العلاقة مع الجماهير في كتالونيا والعالم.
ونشر النادي عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو يظهر
رئيس النادي
خوان لابورتا
داخل الملعب، فيما تتردد أهازيج الجماهير عبر سماعات ضخمة، مع توافد رمزي للمشجعين إلى الملعب الذي لا تزال بعض أجزائه قيد التجديد.
وأكد برشلونة أن العودة إلى "كامب نو" تمثل خطوة رمزية تمهّد لافتتاح الملعب الجديد بالكامل، في محطة تاريخية جديدة للنادي. كما أشار إلى أن أعمال البناء ستستمر في أجزاء من الملعب، أبرزها المدرج الثالث، مقاعد كبار الشخصيات، وسقف الملعب، إضافة إلى استكمال المساحات الداخلية والمحيط الخارجي، مع الالتزام بتوفير تجربة حضور مريحة وآمنة للجماهير خلال هذه
المرحلة الانتقالية
.
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