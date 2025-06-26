هارفي إليوت.. من دروس صلاح وفان دايك إلى قيادة إنكلترا نحو النهائي الأوروبي

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ويُعد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من الأسماء القليلة التي كانت حاضرة في التتويج السابق للمنتخب الإنكليزي بالبطولة عام 2023، ما منحه ثقة إضافية في مهمته الحالية كقائد ضمن التشكيلة الشابة.وقال إليوت بعد المباراة: "أتيت من بيئة في ليفربول مليئة بالقادة، وتعلمت منهم الكثير. أعتقد أنني بدأت أطبّق ما شاهدته من صلاح وفان دايك وغيرهم، سواء في طريقة استجابتهم للضغوط أو في حفاظهم على تماسك الفريق خلال لحظات التوتر".وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالكلام أو الحماس، بل بالتصرف الصحيح في اللحظة الحاسمة، سواء بتسجيل هدف، أو بثّ روح الثقة في زملائك. رأيت يسجّل أهدافًا مصيرية، وشاهدت فان دايك يحسم مباريات في الدقائق الأخيرة. هذا هو جوهر القيادة".ورغم أنه لم يكن دائمًا أساسيًا في التشكيلة، أشار إليوت إلى أنه كان حريصًا على أن يبقى إيجابيًا على مقاعد البدلاء، وأن يبثّ الطاقة في زملائه داخل وخارج الملعب.وسجل إليوت حتى الآن أربعة أهداف في البطولة، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف الألماني نيك وولتيمادي، مؤكدًا قدرته على الظهور في اللحظات الكبيرة، وهو ما كان موضع تساؤل سابقًا حول استقراره الذهني في المناسبات الكبرى.وختم إليوت تصريحه بنبرة واقعية: "سعيد بالأهداف، وسعيد بالفوز، لكن العمل لم ينتهِ بعد. علينا أن نستعد للنهائي أمام ونُبقي تركيزنا كاملًا حتى صافرة النهاية".