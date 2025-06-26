10 صفقات محتملة ليونايتد.. أموريم يخطط لإعادة بناء الشياطين الحمر

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وقد أتم النادي بالفعل أولى صفقاته بالتعاقد مع المهاجم ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني، فيما يقترب من حسم صفقة الجناح الكاميروني برايان مبيومو، بعد تقديم عرض ثانٍ محسّن لبرينتفورد بقيمة 60 مليون جنيه.لكن رغم هذه التحركات، لا يزال يونايتد بحاجة إلى تدعيمات إضافية في مراكز أساسية، تشمل قلب الهجوم، الوسط المحوري، الظهير، وحراسة المرمى. في هذا السياق، نسلط الضوء على 10 لاعبين تنتهي عقودهم في 2026، قد يكونوا أهدافًا واقعية هذا الصيف:اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خطف الأنظار بتسجيله 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. يونايتد مصرّ على ضمه، ويراه أموريم عنصرًا حيويًا لتعزيز الهجومية.رغم فتور الاهتمام به منذ رحيل تين هاغ، يبقى دي يونغ خيارًا استراتيجيًا في الوسط. لم يجدد عقده حتى الآن، ومراقبته خلال الصيف تظل مطلوبة.بعد تعثّر مفاوضات التجديد مع "السيدة العجوز"، يبدو المهاجم الصربي خيارًا مغريًا ليونايتد الباحث عن هداف من الطراز الرفيع. سجّل 16 هدفًا الموسم الماضي، ويمتلك سنوات ذروة في الانتظار.زميل مبيومو سجّل 20 هدفًا أيضًا ويجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي. في سن الـ28، يمثل خيارًا ناضجًا ومتعدد الاستخدامات.لاعب وسط خبير في أجواء البريميرليغ، يتشارك مع مانويل أوغارتي في خط وسط منتخب أوروغواي، وحصد ألقابًا مع يوفنتوس وبوكا جونيورز. خيار مقاتل يمكنه منح التوازن لوسط يونايتد.حارس مرمى أثبت نفسه كأحد أفضل حماة العرين في . في الـ29 من عمره، سيكون ترقية واضحة على أندريه أونانا، وسط اهتمام من أندية كبرى أبرزها تشيلسي.بعد موسم في الدوري السعودي، قد يغريه عرض للعودة إلى الأوروبية. لاعب وسط ذو نزعة هجومية وخبرة كبيرة في البريميرليغ.لاعب وسط هجومي ذكي، يملك القدرة على صناعة الفارق. لم يوقّع على عقد جديد بعد، وقد يكون أحد الأسماء التي يمكن أن تتأقلم سريعًا مع أسلوب أموريم.الظهير النيجيري شكّل أحد أعمدة فريقه الموسم الماضي. بفضل مرونته البدنية وقدرته الدفاعية، يبدو ملائمًا لأنظمة اللعب الثلاثية التي يعتمدها أموريم.الشقيق التوأم لمدافع آرسنال جورين تيمبر، ويُعد من أكثر المواهب الواعدة في خط الوسط الهولندي. يتميز بالقوة التكتيكية والقدرة على الربط بين الخطوط.