10 صفقات محتملة ليونايتد.. أموريم يخطط لإعادة بناء الشياطين الحمر

بدأ مانشستر يونايتد التحرك مبكرًا في سوق الانتقالات الصيفية، في إطار مساعي المدرب روبن أموريم لإعادة تشكيل الفريق وفق رؤيته الخاصة، مع انطلاق موسمه الأول الكامل على رأس القيادة الفنية.
وقد أتم النادي بالفعل أولى صفقاته بالتعاقد مع المهاجم ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني، فيما يقترب من حسم صفقة الجناح الكاميروني برايان مبيومو، بعد تقديم عرض ثانٍ محسّن لبرينتفورد بقيمة 60 مليون جنيه.
لكن رغم هذه التحركات، لا يزال يونايتد بحاجة إلى تدعيمات إضافية في مراكز أساسية، تشمل قلب الهجوم، الوسط المحوري، الظهير، وحراسة المرمى. في هذا السياق، نسلط الضوء على 10 لاعبين تنتهي عقودهم في 2026، قد يكونوا أهدافًا واقعية هذا الصيف:
1. برايان مبيومو (برينتفورد)
اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خطف الأنظار بتسجيله 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. يونايتد مصرّ على ضمه، ويراه أموريم عنصرًا حيويًا لتعزيز الجبهة
الهجومية.
2. فرينكي دي يونغ (برشلونة)
رغم فتور الاهتمام به منذ رحيل تين هاغ، يبقى دي يونغ خيارًا استراتيجيًا في الوسط. لم يجدد عقده حتى الآن، ومراقبته خلال الصيف تظل مطلوبة.
3. دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)
بعد تعثّر مفاوضات التجديد مع "السيدة العجوز"، يبدو المهاجم الصربي خيارًا مغريًا ليونايتد الباحث عن هداف من الطراز الرفيع. سجّل 16 هدفًا الموسم الماضي، ويمتلك سنوات ذروة في الانتظار.
4. يوان ويسا (برينتفورد)
زميل مبيومو سجّل 20 هدفًا أيضًا ويجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي. في سن الـ28، يمثل خيارًا ناضجًا ومتعدد الاستخدامات.
5. رودريغو بينتانكور (توتنهام)
لاعب وسط خبير في أجواء البريميرليغ، يتشارك مع مانويل أوغارتي في خط وسط منتخب أوروغواي، وحصد ألقابًا مع يوفنتوس وبوكا جونيورز. خيار مقاتل يمكنه منح التوازن لوسط يونايتد.
6. مايك ماينان (ميلان)
حارس مرمى فرنسا
أثبت نفسه كأحد أفضل حماة العرين في أوروبا
. في الـ29 من عمره، سيكون ترقية واضحة على أندريه أونانا، وسط اهتمام من أندية كبرى أبرزها تشيلسي.
7. روبن نيفيز (الهلال السعودي)
بعد موسم في الدوري السعودي، قد يغريه عرض للعودة إلى كرة القدم
الأوروبية. لاعب وسط ذو نزعة هجومية وخبرة كبيرة في البريميرليغ.
8. جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)
لاعب وسط هجومي ذكي، يملك القدرة على صناعة الفارق. لم يوقّع على عقد جديد بعد، وقد يكون أحد الأسماء التي يمكن أن تتأقلم سريعًا مع أسلوب أموريم.
9. أولا آينا (نوتنغهام فورست)
الظهير النيجيري شكّل أحد أعمدة فريقه الموسم الماضي. بفضل مرونته البدنية وقدرته الدفاعية، يبدو ملائمًا لأنظمة اللعب الثلاثية التي يعتمدها أموريم.
10. كوينتن تيمبر (فينورد)
الشقيق التوأم لمدافع آرسنال جورين تيمبر، ويُعد من أكثر المواهب الواعدة في خط الوسط الهولندي. يتميز بالقوة التكتيكية والقدرة على الربط بين الخطوط.