مبابي يرفع دعوى على سان جرمان

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في تصعيد قانوني غير مسبوق، تقدم النجم الفرنسي بشكوى جنائية ضد ناديه السابق ، متهما إياه بممارسة "الاعتداء الأخلاقي"، ومحاولة الضغط عليه بطرق غير إنسانية، لتجديد عقده خلال صيف عام 2023.وأكد الادعاء العام في تلقيه الشكوى التي تقدّم بها مبابي، والتي قال فيها إن قام بعزله عن الفريق الأول، وأجبره على التدريب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، في محاولة للضغط عليه لقبول تمديد العقد الذي كان سينتهي في حزيران 2024، وفقا لما أشارت وكالة "فرانس برس".