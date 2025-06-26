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رياضة

مبابي يرفع دعوى على سان جرمان

Lebanon 24
26-06-2025 | 09:26
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في تصعيد قانوني غير مسبوق، تقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكوى جنائية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، متهما إياه بممارسة "الاعتداء الأخلاقي"، ومحاولة الضغط عليه بطرق غير إنسانية، لتجديد عقده خلال صيف عام 2023.
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وأكد الادعاء العام في باريس تلقيه الشكوى التي تقدّم بها مبابي، والتي قال فيها إن النادي الباريسي قام بعزله عن الفريق الأول، وأجبره على التدريب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، في محاولة للضغط عليه لقبول تمديد العقد الذي كان سينتهي في حزيران 2024، وفقا لما أشارت وكالة "فرانس برس".
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