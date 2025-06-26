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رياضة

هل سيرحل إيدرسون عن "مانشستر سيتي"؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:42
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أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نقلاً عن تصريحات حارس مرمى مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون، بأنه يرفض تماماً التكهنات حول رحيله عن النادي هذا الصيف، واصفاً إياها بـ"الأخبار الكاذبة".
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وأكد إيدرسون أن "مستقبله يكمن في مانشستر سيتي". (الامارات 24)


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