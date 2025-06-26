هل سيرحل إيدرسون عن "مانشستر سيتي"؟

Advertisement

أفادت صحيفة " " ، نقلاً عن تصريحات حارس مرمى ، البرازيلي إيدرسون، بأنه يرفض تماماً التكهنات حول رحيله عن النادي هذا الصيف، واصفاً إياها بـ"الأخبار الكاذبة".وأكد إيدرسون أن "مستقبله يكمن في سيتي". (الامارات 24)