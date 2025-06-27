بانتصار مثير أمام باتشوكا.. الهلال يعبر لثمن نهائي المونديال

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وافتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22، بينما سجل ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 90+4. نجح ، في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة 2025، بانتصار مثير أمام باتشوكا المكسيكي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة في ختام دور المجموعات.وافتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22، بينما سجل ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

بهذه النتيجة تأهل في ثمن نهائي المونديال، من المركز الثاني، بعدما حصد 5 نقاط، مستغلا فوز المتصدر بـ7 نقاط، على سالزبورج الذي جاء في المركز الثالث بـ4 نقاط، وحل باتشوكا رابعا دون أي نقاط.



ويواجه الهلال في دور الـ16 متصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة. (كووورة)