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رياضة

بانتصار مثير أمام باتشوكا.. الهلال يعبر لثمن نهائي المونديال

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:59
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نجح الهلال السعودي، في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بانتصار مثير أمام باتشوكا المكسيكي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة في ختام دور المجموعات.
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وافتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22، بينما سجل ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.
 
بهذه النتيجة تأهل الهلال في ثمن نهائي المونديال، من المركز الثاني، بعدما حصد 5 نقاط، مستغلا فوز الريال المتصدر بـ7 نقاط، على سالزبورج الذي جاء في المركز الثالث بـ4 نقاط، وحل باتشوكا رابعا دون أي نقاط.

ويواجه الهلال في دور الـ16 مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة. (كووورة) 
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