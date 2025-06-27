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رياضة
هذه مواعيد بطولة "إنتركونتيننتال"
Lebanon 24
27-06-2025
|
15:00
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حصل نادي بيراميدز المصري على إخطار من الاتحاد الدولي
لكرة القدم
"فيفا" حول تفاصيل مشاركته في النسخة الجديدة من بطولة كأس إنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة إفريقيا.
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ونجح بيراميدز في حصد لقب بطولة
دوري
أبطال إفريقيا لعام 2025.
وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز اليوم الجمعة، أن "الفيفا" خلال إخطاره هنأ النادي بتحقيقه لقب
دوري الأبطال
الإفريقي، ومشاركته في النسخة المقبلة من كأس إنتركونتيننتال.
وأضاف أن "الفيفا" أخطرهم بالمواعيد والتي ستكون
يوم الأحد
14 ايلول المقبل، حيث يستضيف نادي بيراميدز (بطل إفريقيا) فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ثم يوم الخميس 23 ايلول، سيستضيف نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.
وتابع :"تقام البطولة المجمعة في العاصمة
القطرية
الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد يوم الأربعاء 10 ايلول مباراة نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) مع بطل قارة أميركا الجنوبية (لم يتحدد بعد)".
وأكمل: "يوم السبت 13 أيلول يلعب الفائز من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أميركا الجنوبية مع الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، ثم يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع
باريس سان جيرمان
الفرنسي (بطل أوروبا) يوم الأربعاء 17 أيلول".
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