قبل يورو 2024.. كلوب يكشف سببب رفض تدريب المنتخب الألماني

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وقال كلوب لصحيفة "فيلت م سونتاغ": "موسم 2022 / 2023 لم يسر بشكل جيد لليفربول، وفي صيف هذا الموسم، المنتخب الألماني كان يبحث عن مدرب. كان بإمكاني أن أوافق، لأنه ربما كان من الأفضل القيام بشيء مختلف". كشف أنه كان من الممكن أن يوافق على تدريب المنتخب الألماني قبل منافسات 2024 ولكنه قرر البقاء في .وقال كلوب لصحيفة "فيلت م سونتاغ": "موسم 2022 / 2023 لم يسر بشكل جيد لليفربول، وفي صيف هذا الموسم، المنتخب الألماني كان يبحث عن مدرب. كان بإمكاني أن أوافق، لأنه ربما كان من الأفضل القيام بشيء مختلف".

وأضاف: "لم أكن أرغب في هذا. والقرار لم يتعلق بوظيفة بحد ذاتها. لم أستطع مغادرة ليفربول بهذه الطريقة. كان هناك فريق، وكان هناك أشخاص تربطني بهم علاقة".



وأراد كلوب أن "يصلح" الأمور في ليفربول من خلال التعاقد مع لاعبين جدد والحفاظ على الفريق الأساسي.



وقال: "كان هذا مهما بالنسبة لي. ونجحنا في هذا. ومع ذلك، تم اتخاذ قرار الرحيل عن ليفربول". (سكاي نيوز عربية)