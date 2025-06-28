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رياضة
قبل يورو 2024.. كلوب يكشف سببب رفض تدريب المنتخب الألماني
Lebanon 24
28-06-2025
|
08:38
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كشف
يورغن كلوب
أنه كان من الممكن أن يوافق على تدريب المنتخب الألماني
لكرة القدم
قبل منافسات
يورو
2024 ولكنه قرر البقاء في
ليفربول
.
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وقال كلوب لصحيفة "فيلت م سونتاغ": "موسم 2022 / 2023 لم يسر بشكل جيد لليفربول، وفي صيف هذا الموسم، المنتخب الألماني كان يبحث عن مدرب. كان بإمكاني أن أوافق، لأنه ربما كان من الأفضل القيام بشيء مختلف".
وأضاف: "لم أكن أرغب في هذا. والقرار لم يتعلق بوظيفة
مدرب المنتخب الوطني
بحد ذاتها. لم أستطع مغادرة ليفربول بهذه الطريقة. كان هناك فريق، وكان هناك أشخاص تربطني بهم علاقة".
وأراد كلوب أن "يصلح" الأمور في ليفربول من خلال التعاقد مع لاعبين جدد والحفاظ على الفريق الأساسي.
وقال: "كان هذا مهما بالنسبة لي. ونجحنا في هذا. ومع ذلك، تم اتخاذ قرار الرحيل عن ليفربول". (سكاي نيوز عربية)
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