27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بكلمتين عربيتين.. إنفانتينو يوجه رسالة خاصة للأهلي المصري
Lebanon 24
28-06-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" السويسري جياني إنفانتينو رسالة خاصة إلى الأهلي المصري، وذلك عقب انتهاء مشاركة الفريق في
كأس العالم
للأندية 2025.
Advertisement
ونشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة لنجم الأهلي المصري والمنتخب الفلسطيني وسام
أبو علي
، مرفقة بعبارة باللغة العربية جاء فيها: "شكر لكم"، في إشارة إلى تقدير دور النادي وجماهيره في تعزيز الحضور العربي والإفريقي بالبطولة.
وأضاف إنفانتينو باللغة الإنجليزية قائلا: "لقد أمتعتمونا جميعا في كأس العالم للأندية، واستمتعت بشكل خاص برؤية جماهيركم المتحمسة. ننتظركم بفارغ الصبر المرة
القادمة
".
ولم يكن نادي الأهلي المصري الفريق الوحيد الذي تلقى رسالة شكر من إنفانتينو، إذ حرص رئيس "الفيفا" على إرسال رسائل شكر خاصة إلى جل الأندية التي ودعت البطولة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية، ومن بينها أتلتيكو
مدريد
الإسباني، وبورتو
البرتغالي
، والترجي
التونسي
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
عمرو سعد يوجّه رسالة خاصة الى جمهوره
Lebanon 24
عمرو سعد يوجّه رسالة خاصة الى جمهوره
29/06/2025 00:39:59
29/06/2025 00:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات من القلب… عاصي الحلاني يوجّه رسالة لمحبيه
Lebanon 24
بكلمات من القلب… عاصي الحلاني يوجّه رسالة لمحبيه
29/06/2025 00:39:59
29/06/2025 00:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يوجه رسميا بعقد لجنة مراجعة خاصة بشأن الانسحاب العسكري من أفغانستان
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يوجه رسميا بعقد لجنة مراجعة خاصة بشأن الانسحاب العسكري من أفغانستان
29/06/2025 00:39:59
29/06/2025 00:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ترمب يعلن انتهاء عمل الصحفيين اليوم في إشارة إلى أنه لن يوجّه كلمة اليوم
Lebanon 24
الرئيس ترمب يعلن انتهاء عمل الصحفيين اليوم في إشارة إلى أنه لن يوجّه كلمة اليوم
29/06/2025 00:39:59
29/06/2025 00:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوغبا ينضم رسميا إلى موناكو الفرنسي
Lebanon 24
بوغبا ينضم رسميا إلى موناكو الفرنسي
16:59 | 2025-06-28
28/06/2025 04:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالميراس أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)
Lebanon 24
بالميراس أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)
16:49 | 2025-06-28
28/06/2025 04:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعًا باري هيلز… أسطورة السباقات ومدرب الأبطال
Lebanon 24
وداعًا باري هيلز… أسطورة السباقات ومدرب الأبطال
16:44 | 2025-06-28
28/06/2025 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي هذه الحسناء التركية؟
Lebanon 24
بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي هذه الحسناء التركية؟
16:29 | 2025-06-28
28/06/2025 04:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يستدعي إندريك إلى معسكر كأس العالم للأندية... والقرار النهائي بيد ألونسو
Lebanon 24
ريال مدريد يستدعي إندريك إلى معسكر كأس العالم للأندية... والقرار النهائي بيد ألونسو
15:53 | 2025-06-28
28/06/2025 03:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
05:34 | 2025-06-28
28/06/2025 05:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
00:31 | 2025-06-28
28/06/2025 12:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:59 | 2025-06-28
بوغبا ينضم رسميا إلى موناكو الفرنسي
16:49 | 2025-06-28
بالميراس أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)
16:44 | 2025-06-28
وداعًا باري هيلز… أسطورة السباقات ومدرب الأبطال
16:29 | 2025-06-28
بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي هذه الحسناء التركية؟
15:53 | 2025-06-28
ريال مدريد يستدعي إندريك إلى معسكر كأس العالم للأندية... والقرار النهائي بيد ألونسو
14:52 | 2025-06-28
صدمة لإسبانيا قبل يورو 2025.. اللاعبة الشهيرة نُقلت إلى المستشفى (صورة)
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
29/06/2025 00:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
29/06/2025 00:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
29/06/2025 00:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24