بكلمتين عربيتين.. إنفانتينو يوجه رسالة خاصة للأهلي المصري

وجه رئيس "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو رسالة خاصة إلى الأهلي المصري، وذلك عقب انتهاء مشاركة الفريق في للأندية 2025.

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ونشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة لنجم الأهلي المصري والمنتخب الفلسطيني وسام ، مرفقة بعبارة باللغة العربية جاء فيها: "شكر لكم"، في إشارة إلى تقدير دور النادي وجماهيره في تعزيز الحضور العربي والإفريقي بالبطولة.

وأضاف إنفانتينو باللغة الإنجليزية قائلا: "لقد أمتعتمونا جميعا في كأس العالم للأندية، واستمتعت بشكل خاص برؤية جماهيركم المتحمسة. ننتظركم بفارغ الصبر المرة ".



ولم يكن نادي الأهلي المصري الفريق الوحيد الذي تلقى رسالة شكر من إنفانتينو، إذ حرص رئيس "الفيفا" على إرسال رسائل شكر خاصة إلى جل الأندية التي ودعت البطولة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية، ومن بينها أتلتيكو الإسباني، وبورتو ، والترجي . (روسيا اليوم)