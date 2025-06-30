بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية

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وبعد فوزه الكبير، يواجه الفريق البافاري سان جرمان الفرنسي في مواجهة نارية مرتقبة بدور الثمانية. نجح الألماني في إخماد ثورة فلامنغو البرازيلي، وهزمه 4-2 في دور الـ16 من للأندية، الأحد.وبعد فوزه الكبير، يواجه الفريق البافاري سان جرمان الفرنسي في مواجهة نارية مرتقبة بدور الثمانية.

وكان بطل صعد إلى ربع النهائي بعد فوز كبير على ميامي الأميركي برباعية نظيفة، في وقت سابق من الأحد.



وأحرز رباعية ، إريك بولغار مدافع فلامنغو بالخطأ في مرماه، وهاري كين "ثنائية" وليون غوريتسكا، في الدقائق 6 و9 و41 و73، بينما أحرز جيرسون وجورجينيو هدفي الفريق البرازيلي في الدقيقتين 33 و55.

أما فلامنغو فقد بات ثاني فريق برازيلي يودع مونديال الأندية، بعد بوتافوغو الذي خسر أمام مواطنه الآخر بالميراس بهدف من دون رد، ليتأهل الأخير لمواجهة تشلسي الإنجليزي ضمن منافسات دور الثمانية.



وكان بايرن استهل مشواره في مونديال الأندية بفوز كاسح على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 10-صفر، ثم تجاوز بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1، وخسر أمام بنفيكا بهدف، ليتأهل بطل الدوري الألماني في وصافة المجموعة الثالثة.



واعتلى فلامنغو صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزين على الترجي 2-0، وتشلسي 3-1، والتعادل مع لوس أنجلوس إف سي الأميركي بهدف لكل فريق.