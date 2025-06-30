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رياضة
بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
Lebanon 24
30-06-2025
|
01:53
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نجح
بايرن ميونيخ
الألماني في إخماد ثورة فلامنغو البرازيلي، وهزمه 4-2 في دور الـ16 من
كأس العالم
للأندية، الأحد.
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وبعد فوزه الكبير، يواجه الفريق البافاري
باريس
سان جرمان الفرنسي في مواجهة نارية مرتقبة بدور الثمانية.
وكان بطل
أوروبا
صعد إلى ربع النهائي بعد فوز كبير على
إنتر
ميامي الأميركي برباعية نظيفة، في وقت سابق من الأحد.
وأحرز رباعية
بايرن
، إريك بولغار مدافع فلامنغو بالخطأ في مرماه، وهاري كين "ثنائية" وليون غوريتسكا، في الدقائق 6 و9 و41 و73، بينما أحرز جيرسون وجورجينيو هدفي الفريق البرازيلي في الدقيقتين 33 و55.
أما فلامنغو فقد بات ثاني فريق برازيلي يودع مونديال الأندية، بعد بوتافوغو الذي خسر أمام مواطنه الآخر بالميراس بهدف من دون رد، ليتأهل الأخير لمواجهة تشلسي الإنجليزي ضمن منافسات دور الثمانية.
وكان بايرن
ميونيخ
استهل مشواره في مونديال الأندية بفوز كاسح على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 10-صفر، ثم تجاوز بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1، وخسر أمام بنفيكا
البرتغالي
بهدف، ليتأهل بطل الدوري الألماني في وصافة المجموعة الثالثة.
واعتلى فلامنغو صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزين على الترجي
التونسي
2-0، وتشلسي 3-1، والتعادل مع لوس أنجلوس إف سي الأميركي بهدف لكل فريق.
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