30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل كأس العالم 2026... ميسي على أعتاب قرار مصيري
Lebanon 24
01-07-2025
|
00:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير صحفي
أرجنتيني
عن احتمال مفاجئ بعودة
ليونيل ميسي
إلى أحد الدوريات التنافسية الكبرى قبل ستة أشهر من انطلاق
كأس العالم
2026، في خطوة تهدف إلى بلوغ المونديال بأفضل جاهزية بدنية وفنية.
Advertisement
الصحفي إستيبان إيدول، عبر قناة ESPN، أكد أن
ميسي
، البالغ من العمر 38 عامًا، يدرس خيارات جديدة مع قرب انتهاء عقده مع
إنتر
ميامي في كانون الاول 2025، مشيرًا إلى جمود في مفاوضات التجديد حتى اللحظة.
ويُطرح في هذا السياق خيار العودة إلى
برشلونة
، لكن التقارير ترجّح فتور ميسي تجاه هذه الفكرة بسبب استمرار خوان لابورتا في رئاسة النادي. أما الوجهة الثانية المحتملة، فهي
الدوري السعودي
، الذي لم يخفِ رغبته في استقطاب نجم التانغو إلى صفوفه.
ويأتي ذلك بعد خروج إنتر ميامي من ثمن نهائي
كأس العالم للأندية
2025 بخسارة قاسية أمام
باريس سان جيرمان
(0-4)، ما أعاد طرح تساؤلات حول مدى تنافسية الفريق والدوري الأميركي ككل قبل أهم بطولة دولية في مسيرة ميسي المنتظرة.
مواضيع ذات صلة
ميسي يضيء سماء أتلانتا: هدف تاريخي يقود ميامي للفوز على بورتو في كأس العالم للأندية
Lebanon 24
ميسي يضيء سماء أتلانتا: هدف تاريخي يقود ميامي للفوز على بورتو في كأس العالم للأندية
01/07/2025 10:37:33
01/07/2025 10:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطريق إلى كأس العالم 2026": الأخضر يتعثر أمام أستراليا
Lebanon 24
"الطريق إلى كأس العالم 2026": الأخضر يتعثر أمام أستراليا
01/07/2025 10:37:33
01/07/2025 10:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مكسيكو سيتي تستعد لاستضافة ملايين الزوار في كأس العالم 2026
Lebanon 24
مكسيكو سيتي تستعد لاستضافة ملايين الزوار في كأس العالم 2026
01/07/2025 10:37:33
01/07/2025 10:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار حظر دخول مواطني 12 دولة.. مخاوف من تأثير قرارات ترامب على كأس العالم 2026
Lebanon 24
بعد قرار حظر دخول مواطني 12 دولة.. مخاوف من تأثير قرارات ترامب على كأس العالم 2026
01/07/2025 10:37:33
01/07/2025 10:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ويمبلدون 2025.. فريتز يكشف سبب إيقاف المباراة المثيرة
Lebanon 24
ويمبلدون 2025.. فريتز يكشف سبب إيقاف المباراة المثيرة
02:18 | 2025-07-01
01/07/2025 02:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: بعد الفوز التاريخي على السيتي.. هذه جائزة الهلال
Lebanon 24
بالأرقام: بعد الفوز التاريخي على السيتي.. هذه جائزة الهلال
01:12 | 2025-07-01
01/07/2025 01:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية
Lebanon 24
الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية
23:47 | 2025-06-30
30/06/2025 11:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لـ لامين يامال يثير جدل الجماهير بين ريال مدريد وبرشلونة.. شاهدوه
Lebanon 24
فيديو قديم لـ لامين يامال يثير جدل الجماهير بين ريال مدريد وبرشلونة.. شاهدوه
23:00 | 2025-06-30
30/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صراع الكلاسيكو يشتعل خارج الملعب بسبب نيكو ويليامز
Lebanon 24
صراع الكلاسيكو يشتعل خارج الملعب بسبب نيكو ويليامز
16:00 | 2025-06-30
30/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
08:49 | 2025-06-30
30/06/2025 08:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
07:35 | 2025-06-30
30/06/2025 07:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
04:32 | 2025-06-30
30/06/2025 04:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
11:24 | 2025-06-30
30/06/2025 11:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
02:18 | 2025-07-01
ويمبلدون 2025.. فريتز يكشف سبب إيقاف المباراة المثيرة
01:12 | 2025-07-01
بالأرقام: بعد الفوز التاريخي على السيتي.. هذه جائزة الهلال
23:47 | 2025-06-30
الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية
23:00 | 2025-06-30
فيديو قديم لـ لامين يامال يثير جدل الجماهير بين ريال مدريد وبرشلونة.. شاهدوه
16:00 | 2025-06-30
صراع الكلاسيكو يشتعل خارج الملعب بسبب نيكو ويليامز
14:00 | 2025-06-30
صديقة بيلينغهام تكسر صمتها وترد على شائعات الانفصال
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 10:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 10:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 10:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24