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رياضة

قبل كأس العالم 2026... ميسي على أعتاب قرار مصيري

Lebanon 24
01-07-2025 | 00:28
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كشف تقرير صحفي أرجنتيني عن احتمال مفاجئ بعودة ليونيل ميسي إلى أحد الدوريات التنافسية الكبرى قبل ستة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى بلوغ المونديال بأفضل جاهزية بدنية وفنية.
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الصحفي إستيبان إيدول، عبر قناة ESPN، أكد أن ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، يدرس خيارات جديدة مع قرب انتهاء عقده مع إنتر ميامي في كانون الاول 2025، مشيرًا إلى جمود في مفاوضات التجديد حتى اللحظة.

ويُطرح في هذا السياق خيار العودة إلى برشلونة، لكن التقارير ترجّح فتور ميسي تجاه هذه الفكرة بسبب استمرار خوان لابورتا في رئاسة النادي. أما الوجهة الثانية المحتملة، فهي الدوري السعودي، الذي لم يخفِ رغبته في استقطاب نجم التانغو إلى صفوفه.

ويأتي ذلك بعد خروج إنتر ميامي من ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان (0-4)، ما أعاد طرح تساؤلات حول مدى تنافسية الفريق والدوري الأميركي ككل قبل أهم بطولة دولية في مسيرة ميسي المنتظرة.

 

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