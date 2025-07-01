قبل كأس العالم 2026... ميسي على أعتاب قرار مصيري

Advertisement

الصحفي إستيبان إيدول، عبر قناة ESPN، أكد أن ، البالغ من العمر 38 عامًا، يدرس خيارات جديدة مع قرب انتهاء عقده مع ميامي في كانون الاول 2025، مشيرًا إلى جمود في مفاوضات التجديد حتى اللحظة.ويُطرح في هذا السياق خيار العودة إلى ، لكن التقارير ترجّح فتور ميسي تجاه هذه الفكرة بسبب استمرار خوان لابورتا في رئاسة النادي. أما الوجهة الثانية المحتملة، فهي ، الذي لم يخفِ رغبته في استقطاب نجم التانغو إلى صفوفه.ويأتي ذلك بعد خروج إنتر ميامي من ثمن نهائي 2025 بخسارة قاسية أمام (0-4)، ما أعاد طرح تساؤلات حول مدى تنافسية الفريق والدوري الأميركي ككل قبل أهم بطولة دولية في مسيرة ميسي المنتظرة.