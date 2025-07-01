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رياضة

الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون

Lebanon 24
01-07-2025 | 12:05
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استهلت الروسية آنا كالينسكايا بنجاح مشوارها في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس "غراند سلام"، التي تقام على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها 53.5 جنيه إسترليني.
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وجاء تأهل الحسناء الروسية على حساب منافستها الصربية نينا ستويانوفيتش إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد بواقع: (6-3) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستمرت لمدة ساعة واحدة و36 دقيقة.

وضرب آنا كالينسكايا (26 عاما) موعدا في الدور الثاني للبطولة مع الدنماركية كلارا توسون المصنفة 230 في البطولة، والتي تغلبت بدورها على صاحبة الأرض البريطانية هيذر واتسون بمجموعتين لواحدة تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-4) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا. (روسيا اليوم)
 
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