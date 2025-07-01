الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون

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استهلت الروسية بنجاح مشوارها في ثالثة الكبرى للتنس "غراند سلام"، التي تقام على الملاعب العشبية ويبلغ مجموع جوائزها 53.5 جنيه إسترليني.وجاء تأهل الحسناء الروسية على حساب منافستها الصربية نينا ستويانوفيتش إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد بواقع: (6-3) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستمرت لمدة ساعة واحدة و36 دقيقة.وضرب آنا كالينسكايا (26 عاما) موعدا في الدور الثاني للبطولة مع الدنماركية كلارا توسون المصنفة 230 في البطولة، والتي تغلبت بدورها على صاحبة الأرض هيذر واتسون بمجموعتين لواحدة تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-4) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق أيضا. (روسيا اليوم)