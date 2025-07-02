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رياضة

فوز الانصار على الحكمة 2 - 0

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:30
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ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من التصفية النهائية لأوائل الدوري اللبناني لكرة القدم، حافظ الأنصار على صدارته بعد أن حقق فوزا مهما على حساب الحكمة بهدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب فؤاد شهاب في جونية.
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واستطاع الانصار ان ينهي الشوط الاول متقدما بهدف وقّعه النجم علي طنيش في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، حسم الأنصار الأمور بهدف ثانٍ وقّعه هشام خلف الله في الدقيقة 84.

ونجح الأنصار بهذا الانتصار أن يحافظ على الصدارة بفارق 3 نقاط عن الصفاء الذي فاز بدوره على حساب التضامن صور 5-2. (السبورت)
 
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