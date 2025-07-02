فوز الانصار على الحكمة 2 - 0

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ضمن منافسات الأسبوع من التصفية النهائية لأوائل الدوري اللبناني ، حافظ على صدارته بعد أن حقق فوزا مهما على حساب بهدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب في .واستطاع ان ينهي الشوط الاول متقدما بهدف وقّعه النجم علي طنيش في الدقيقة 34.وفي الشوط الثاني، حسم الأنصار الأمور بهدف ثانٍ وقّعه هشام خلف الله في الدقيقة 84.ونجح الأنصار بهذا الانتصار أن يحافظ على الصدارة بفارق 3 نقاط عن الذي فاز بدوره على حساب 5-2. (السبورت)