بعد انضمامه للهلال السعودي.. اليكم أول تعليق من حمد الله

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أعرب النجم عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف ، مؤكدا تطلعه لتقديم إضافة قوية للفريق خلال منافسات 2025.وفي أول تصريح له عقب ارتداء القميص الأزرق، قال حمد الله في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي على منصة "إكس": "أنا سعيد جدا بانضمامي لفريق الهلال، الفريق الكبير الذي مثل أحسن تمثيل".