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رياضة

بعد انضمامه للهلال السعودي.. اليكم أول تعليق من حمد الله

Lebanon 24
03-07-2025 | 03:20
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أعرب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال السعودي، مؤكدا تطلعه لتقديم إضافة قوية للفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025.
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وفي أول تصريح له عقب ارتداء القميص الأزرق، قال حمد الله في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة "إكس": "أنا سعيد جدا بانضمامي لفريق الهلال، الفريق الكبير الذي مثل المملكة أحسن تمثيل".
وأضاف: "بإذن الله أستطيع جاهدا تقديم إضافة تليق بالهلال. لنذهب بعيدا في هذه البطولة".
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