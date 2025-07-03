القصف الإسرائيلي يقتل لاعباً.. الرياضة العربية تنزف من جديد

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تلقت الرياضة العربية والفلسطينية اليوم الخميس نبأ أليما باستشهاد اللاعب الفلسطيني مهند الليلي، إثر الجوية التي استهدفت مدينة غزة.وكان الليلي، الذي تجاوز الثلاثين من عمره، متواجداً في منزل عائلته في مخيم وسط القطاع، حين أصيب بجروح بالغة نتيجة القصف ، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصاباته، في حادثة خلّفت حزنا واسعا في الأوساط الرياضية والشعبية .ويُعدّ مهند الليلي من الوجوه المعروفة في الفلسطينية، حيث لعب في صفوف نادي خدمات المغازي، كما سبق له تمثيل منتخب في مناسبات سابقة، بعد أن تدرّج في صفوف ناشئي نادي الرباط.وكان اللاعب الراحل متزوجا وأبا لطفل يُدعى "أنس"، تاركا وراءه عائلة صغيرة وقلبا مكلوما يعكس مأساة تحت القصف المستمر.يُذكر أن كان قد أعلن في وقت سابق استشهاد اللاعب أبو عميرة في ظروف مماثلة. (ارم نيوز)