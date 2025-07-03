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رياضة

القصف الإسرائيلي يقتل لاعباً.. الرياضة العربية تنزف من جديد

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:01
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تلقت الرياضة العربية والفلسطينية اليوم الخميس نبأ أليما باستشهاد اللاعب الفلسطيني مهند الليلي، إثر الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة.
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وكان الليلي، الذي تجاوز الثلاثين من عمره، متواجداً في منزل عائلته في مخيم المغازي وسط القطاع، حين أصيب بجروح بالغة نتيجة القصف الإسرائيلي، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصاباته، في حادثة خلّفت حزنا واسعا في الأوساط الرياضية والشعبية الفلسطينية.

ويُعدّ مهند الليلي من الوجوه المعروفة في الكرة الفلسطينية، حيث لعب في صفوف نادي خدمات المغازي، كما سبق له تمثيل منتخب فلسطين في مناسبات سابقة، بعد أن تدرّج في صفوف ناشئي نادي الرباط.

وكان اللاعب الراحل متزوجا وأبا لطفل يُدعى "أنس"، تاركا وراءه عائلة صغيرة وقلبا مكلوما يعكس مأساة قطاع غزة تحت القصف المستمر.

يُذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كان قد أعلن في وقت سابق استشهاد اللاعب الفلسطيني مصطفى أبو عميرة في ظروف مماثلة. (ارم نيوز)
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