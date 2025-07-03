نصيحة حوّلت مسار جوتا.. هذا هو سرّ الرحلة التي أنهت حياته

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ظهر سر وراء الرحلة الأخيرة في حياة ديوغو ، لاعب الإنكليزي، الذي لقي مصرعه الخميس رفقة شقيقه، في حادث أدى إلى اشتعال سيارتهما بمقاطعة زامورا بإسبانيا .وكشفت الشرطة أن السيارة انحرفت لتصطدم بحاجز الطريق مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.ووفقا لشهود اتصلوا بالطوارئ، فقد اشتعلت النيران في السيارة بالكامل، وامتدت ألسنة اللهب إلى النباتات المجاورة، ليلقى جوتا وشقيقه مصرعهما داخلها إثر ذلك.بحسب صحيفة " ميل" كان الشقيقان في رحلة بالسيارة في طريقهما إلى مدينة سانتاندير الإسبانية، لركوب عبارة بحرية إلى .جاء ذلك بعد أن نصح الأطباء ديوغو بعدم السفر بالطائرة، بعد خضوعه لجراحة في الرئة، حسبما أفادت التقارير .وأشار التقرير إلى أن ديوغو كان يختار في بعض الأحيان السفر بالطريق البري لأنه كان يعاني من بعض الانزعاج الرئوي.ومن المقرر أن يبدأ ليفربول تدريباته قبل بداية الموسم يوم الإثنين المقبل، لذا كان جوتا عائدا إلى المتحدة بعد أقل من أسبوعين من زواجه في 22 حزيران الماضي. (العين)