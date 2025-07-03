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رياضة

نصيحة حوّلت مسار جوتا.. هذا هو سرّ الرحلة التي أنهت حياته

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:13
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ظهر سر وراء الرحلة الأخيرة في حياة البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب ليفربول الإنكليزي، الذي لقي مصرعه الخميس رفقة شقيقه، في حادث أدى إلى اشتعال سيارتهما بمقاطعة زامورا بإسبانيا .
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وكشفت الشرطة الإسبانية أن السيارة انحرفت لتصطدم بحاجز الطريق مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

ووفقا لشهود عيان اتصلوا بالطوارئ، فقد اشتعلت النيران في السيارة بالكامل، وامتدت ألسنة اللهب إلى النباتات المجاورة، ليلقى جوتا وشقيقه مصرعهما داخلها إثر ذلك.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كان الشقيقان في رحلة بالسيارة في طريقهما إلى مدينة سانتاندير الإسبانية، لركوب عبارة بحرية إلى بريطانيا.

جاء ذلك بعد أن نصح الأطباء ديوغو بعدم السفر بالطائرة، بعد خضوعه لجراحة في الرئة، حسبما أفادت التقارير البرتغالية.

وأشار التقرير إلى أن ديوغو كان يختار في بعض الأحيان السفر بالطريق البري لأنه كان يعاني من بعض الانزعاج الرئوي.
 
ومن المقرر أن يبدأ ليفربول تدريباته قبل بداية الموسم يوم الإثنين المقبل، لذا كان جوتا عائدا إلى المملكة المتحدة بعد أقل من أسبوعين من زواجه في 22 حزيران الماضي. (العين)
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