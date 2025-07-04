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رياضة

رئيس ريال مدريد يعد اللاعبين بجائزة في حال الفوز بكأس العالم للأندية.. إليكم قيمتها الكبيرة

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:14
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وعد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لاعبي الفريق بمكافأة غير مسبوقة تبلغ مليون يورو لكل لاعب في حال التتويج بلقب كأس العالم للأندية، وفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة AS الإسبانية.
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وتُعد هذه المكافأة الأكبر التي يخصصها النادي الملكي لبطولة قصيرة، في مؤشر واضح على مدى اهتمام الإدارة بهذه البطولة الدولية، التي يعتبرها بيريز أقرب إلى دوري أبطال أوروبا من كونها مجرد تحضير للموسم.

وبحسب التقرير، شدد بيريز داخل أروقة النادي على أن كأس العالم للأندية ليست مجرد بطولة هامشية، بل تمثل بالنسبة لريال مدريد تحديًا كبيرًا وفرصة لتأكيد الهيمنة العالمية. وقد وصلت رسالته بوضوح إلى اللاعبين والجهاز الفني، ما ساهم في رفع منسوب الحماسة داخل غرفة الملابس.

وتأتي هذه الحوافز في توقيت دقيق، خاصة بعد التغيير الأخير في الجهاز الفني، الذي فرض واقعًا جديدًا في غرفة الملابس، وأعاد رسم معالم المرحلة المقبلة للفريق الأبيض.


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