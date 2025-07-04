رئيس ريال مدريد يعد اللاعبين بجائزة في حال الفوز بكأس العالم للأندية.. إليكم قيمتها الكبيرة

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وعد رئيس ، ، لاعبي الفريق بمكافأة غير مسبوقة تبلغ مليون لكل لاعب في حال التتويج بلقب ، وفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة AS .وتُعد هذه المكافأة الأكبر التي يخصصها النادي الملكي لبطولة قصيرة، في مؤشر واضح على مدى اهتمام الإدارة بهذه ، التي يعتبرها أقرب إلى من كونها مجرد تحضير للموسم.وبحسب التقرير، شدد بيريز داخل أروقة النادي على أن للأندية ليست مجرد بطولة هامشية، بل تمثل بالنسبة لريال تحديًا كبيرًا وفرصة لتأكيد الهيمنة العالمية. وقد وصلت رسالته بوضوح إلى اللاعبين والجهاز الفني، ما ساهم في رفع منسوب الحماسة داخل غرفة الملابس.وتأتي هذه الحوافز في توقيت دقيق، خاصة بعد التغيير الأخير في الجهاز الفني، الذي فرض واقعًا جديدًا في غرفة الملابس، وأعاد رسم معالم المرحلة المقبلة للفريق الأبيض.