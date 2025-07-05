بعد وداعه كأس العالم للأندية.. بالأرقام هذه هي أرباح فريق الهلال السعودي

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بعد مشاركة تاريخية حقق فيها إنجازا باعتباره الفريق الوحيد من خارج قارتي وأميركا الجنوبية الذي يتواجد بين الثمانية الكبار في المسابقة، ودع فريق السعودي للأندية.وخسر الهلال 1-2 أمام فلوميننسي البرازيلي في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الجمعة، في دور الثمانية من البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق السعودي، الذي كتب التاريخ بإطاحة سيتي الإنكليزي من دور الـ16، بعد أن استهل مشواره في دور المجموعات بتعادل تاريخي أمام .وجاءت خسارة الهلال أمام فلوميننسي ليس فقط لتنهي مشواره في مونديال الأندية، لكن لتحرمه أيضا من 21 مليون دولار كان سيحصدها حال تأهله للدور قبل النهائي.ومع نهاية مغامرة الهلال في كأس العالم للأندية، فإن "الزعيم" حصد من مشاركته التاريخية في المونديال 34 مليون دولار، وهي أكبر مكاسب يحققها فريق عربي في نسخة عام 2025.وبحسب لوائح (فيفا)، فإن الفريق الذي يحقق فوزا في دور المجموعات يحصد مليوني دولار، بينما يحصل الفريق على مليون دولار حال تحقيق التعادل، وينال 7.5 مليون دولار حال بلوغه دور الـ16، ويحصل على 13.125 مليون دولار إذا تأهل إلى دور الثمانية.كما تقضي لوائح الفيفا على حصول كل ناد آسيوي على 9.55 مليون دولار، نظير مشاركته في البطولة.وجاء تحقيق الهلال لفوزين وتعادل في دور المجموعات ليمنحه 4 ملايين دولار، بجانب الحصول على 7.5 مليون دولار مكافأة التأهل إلى ثمن النهائي، و13.125 مليون دولار مكافأة التأهل إلى دور الثمانية.(سكاي نيوز)