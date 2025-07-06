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رياضة
راشفورد خارج حسابات برشلونة.. إليكم السبب!
Lebanon 24
06-07-2025
|
02:00
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، امس السبت، أن
نادي برشلونة
استبعد التعاقد مع جناح
مانشستر يونايتد
ماركوس راشفورد من خططه الصيفية، رغم فشل ضم هدفه الأساسي نيكو
ويليامز
نجم أتلتيك بيلباو.
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وكانت أنباء قد ربطت راشفورد بانتقال محتمل إلى "
كامب نو
"، خاصة بعد تصريحاته التي عبّر فيها عن رغبته في اللعب بجوار لامين يامال، إلا أن صحيفة "آس"
الإسبانية
اعتبرت هذه التصريحات أقرب إلى "الأمنيات منها إلى الواقع".
وأشار التقرير إلى أن مدرب الفريق هانز
فليك
، والمدير الرياضي ديكو، لا يعتبران راشفورد أولوية، ويبحثان عن مهاجم يتمتع بصفات قيادية ومستوى فني أكثر تطورًا.
وكان نيكو ويليامز قد جدّد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى صيف 2035، بعد أنباء عن اتفاق مبدئي مع
برشلونة
، مما دفع إدارة البارشا للبحث عن بدائل هجومية.
وفي
إنجلترا
، أفادت تقارير بأن راشفورد من بين خمسة لاعبين أبلغوا
مانشستر
يونايتد
برغبتهم في الرحيل هذا الصيف، إلى جانب أليخاندرو جارناتشو،
أنتوني
، جادون سانشو، وتيريل مالاسيا.
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