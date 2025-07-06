راشفورد خارج حسابات برشلونة.. إليكم السبب!

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أكدت تقارير صحفية إسبانية، امس السبت، أن استبعد التعاقد مع جناح ماركوس راشفورد من خططه الصيفية، رغم فشل ضم هدفه الأساسي نيكو نجم أتلتيك بيلباو.وكانت أنباء قد ربطت راشفورد بانتقال محتمل إلى " "، خاصة بعد تصريحاته التي عبّر فيها عن رغبته في اللعب بجوار لامين يامال، إلا أن صحيفة "آس" اعتبرت هذه التصريحات أقرب إلى "الأمنيات منها إلى الواقع".وأشار التقرير إلى أن مدرب الفريق هانز ، والمدير الرياضي ديكو، لا يعتبران راشفورد أولوية، ويبحثان عن مهاجم يتمتع بصفات قيادية ومستوى فني أكثر تطورًا.وكان نيكو ويليامز قد جدّد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى صيف 2035، بعد أنباء عن اتفاق مبدئي مع ، مما دفع إدارة البارشا للبحث عن بدائل هجومية.وفي ، أفادت تقارير بأن راشفورد من بين خمسة لاعبين أبلغوا برغبتهم في الرحيل هذا الصيف، إلى جانب أليخاندرو جارناتشو، ، جادون سانشو، وتيريل مالاسيا.