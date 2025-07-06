رد فعل قوي من كومباني على إصابة موسيالا المروعة

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قال كومباني للصحافيين بعد الخسارة 0-2: "نادراً ما شعرت بالغضب هكذا بين الشوطين، ليس ضد لاعبي فريقي، هناك أشياء في الحياة أكثر أهمية من ذلك بكثير، لكن في النهاية بالنسبة لهؤلاء اللاعبين هي حياتهم". عبر مدرب ، ، عن غضبه الشديد بعد تعرض لإصابة مروعة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام في دور الثمانية بكأس العالم للأندية.قال كومباني للصحافيين بعد الخسارة 0-2: "نادراً ما شعرت بالغضب هكذا بين الشوطين، ليس ضد لاعبي فريقي، هناك أشياء في الحياة أكثر أهمية من ذلك بكثير، لكن في النهاية بالنسبة لهؤلاء اللاعبين هي حياتهم".

وأضاف: "شخص مثل جمال يعيش من أجل ، وعاد من كبوة، ثم يحدث ما حدث وتشعر بالعجز".



وتابع: "عندما أجلس هنا بجانبك الآن، فإن الشيء الذي يجعل دمي لا يزال يغلي في الوقت الحالي ليس النتيجة، أفهم أن هذه هي كرة القدم، لكنها حقيقة أن هذا حدث لشخص، أولاً يستمتع باللعب كثيراً لكنه أيضاً مهم جداً بالنسبة لنا". (امارات 24)