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رياضة
رد فعل قوي من كومباني على إصابة موسيالا المروعة
Lebanon 24
06-07-2025
|
10:40
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عبر مدرب
بايرن ميونخ
،
فينسنت كومباني
، عن غضبه الشديد بعد تعرض
جمال موسيالا
لإصابة مروعة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام
باريس سان جيرمان
في دور الثمانية بكأس العالم للأندية.
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قال كومباني للصحافيين بعد الخسارة 0-2: "نادراً ما شعرت بالغضب هكذا بين الشوطين، ليس ضد لاعبي فريقي، هناك أشياء في الحياة أكثر أهمية من ذلك بكثير، لكن في النهاية بالنسبة لهؤلاء اللاعبين هي حياتهم".
وأضاف: "شخص مثل جمال يعيش من أجل
كرة القدم
، وعاد من كبوة، ثم يحدث ما حدث وتشعر بالعجز".
وتابع: "عندما أجلس هنا بجانبك الآن، فإن الشيء الذي يجعل دمي لا يزال يغلي في الوقت الحالي ليس النتيجة، أفهم أن هذه هي كرة القدم، لكنها حقيقة أن هذا حدث لشخص، أولاً يستمتع باللعب كثيراً لكنه أيضاً مهم جداً بالنسبة لنا". (امارات 24)
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